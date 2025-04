Tras la imputación por tentativa de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad de David Carbajal, de 28 años, los familiares de los acusados rompieron el silencio y defendieron su accionar. “Fue un error, pero no son asesinos”, expresó en Canal 13 Débora Heredia, hermana de uno de los detenidos.

La investigación por el brutal ataque a un hombre en las inmediaciones del autódromo El Villicum sumó esta semana un nuevo capítulo. Dos hombres (Víctor Firmapaz y Maximiliano Heredia),fueron formalmente imputados por tentativa de homicidio agravado por la participación de más de dos personas y privación ilegítima de la libertad en concurso real. Sin embargo, la familia de los acusados salió al cruce de la calificación legal y defendió la conducta de los hombres.

Desde la familia de los imputados sostienen otra versión. “A mi mamá le robaron dos noches seguidas. Nosotros teníamos las cámaras y sabíamos que había sido él. Mi hermano actuó por bronca, no por querer matarlo”, afirmó Débora Heredia, hermana de uno de los detenidos, en diálogo con Canal 13.

Según relató, el hombre agredido era vecino del barrio Mariano Moreno y ya contaba con antecedentes. “Él bajó del Penal hacía dos meses, tiene muchas denuncias. Todos en el barrio lo conocen. Vivimos con miedo, no podemos ni mandar a los chicos a la escuela porque su familia nos amenaza”, denunció Heredia.

La joven sostuvo que el accionar de sus familiares fue un error, pero pidió que se revise la carátula. “Lo dejaron en el Villicum, sí, fue un error. Pero si lo hubieran querido matar, no hacían eso. No estuvo ni dos horas en el hospital, pidió el alta y se fue. No es justo que los traten como asesinos”, insistió.

Además, denunció que el mismo día del ataque, el padre del denunciante habría intentado apuñalar a su hermana y a su sobrino. “Fue con un cuchillo a la casa. La policía estaba afuera, le quitó el arma, pero él sigue libre. ¿Cómo puede ser que él esté libre y mis hermanos presos por una carátula que no corresponde?”, cuestionó.

Por lo pronto, los imputados continuarán detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avance la investigación. La Justicia trabaja ahora en dar con un tercer sospechoso, que estaría prófugo. “Estamos trabajando intensamente para dar con su paradero”, aseguró el fiscal Micheltorena.