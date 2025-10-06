Este lunes 6 de octubre, poco después de las 13, Francisco “Panchito” Velázquez, considerado el máximo ídolo del hockey sanjuanino, recibió una denuncia penal en su domicilio. Tres jóvenes, una de ellas menor de edad, a quienes el exdeportista conoce, lo acusaron de presuntas exhibiciones obscenas.

Si bien su abogado le recomendó no realizar declaraciones públicas, Velázquez habló con Diario de Cuyo, asegurando que es completamente inocente.

En sus declaraciones, el hockista se limitó a expresar que atraviesa un “momento muy triste”, afirmó que “no pasó nada” y se declaró “completamente inocente” de forma enérgica.

El campeón del mundo con la Selección Argentina de Hockey Sobre Patines comentó además, que le fue dictada una prohibición de acercamiento, para luego confesar estar en una “nebulosa” que nunca antes había experimentado.

El hecho denunciado habría ocurrido la madrugada del fin de semana. Según versiones, en la denuncia, las presuntas víctimas relataron que Velázquez fue descubierto desnudo en la habitación, mirando a las jóvenes mientras dormían.

Según lo que Canal 13 San Juan pudo averiguar, el exjugador no se encuentra detenido mientras se lleva a cabo la investigación. La información que se tiene por el momento es que la víctima tendría 17 años y no mantiene ningún vínculo familiar con el presunto abusador.

La investigación está en curso. Se espera que próximamente se tomen medidas como solicitar una Cámara Gesell para las denunciantes, buscando así determinar las pruebas contra el ex hockista.