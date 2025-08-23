El pasado 6 de abril, la provincia de San Juan quedó sensibilizada por un caso de violencia en plena vía pública. Es que tres presuntos barrabravas de Buenos Aires, identificados como Ledesma, Espinoza y Riveros le propinaron una golpiza al empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio y le generaron algunas fracturas en su rostro con el presunto motivo de cobrar un dinero adeudado por el sanjuanino. En el día de hoy, 22 de agosto, un juez de Impugnación habría reducido la pena a 1 año y 6 meses.

Renato Roca, juez de impugnación, habría analizado la causa y manifestó que la reducción de la pena se debe a que no pudo acreditarse de manera contundente que la agresión hubiera sido planificada, ni sorpresiva. También consideró el diagnóstico del perito de parte, en el que se considera que las lesiones sufridas por el bolichero no fueron tan graves, ya que se habrían intervenido quirúrgicamente 20 días después del hecho, generando una incapacidad leve.

Sin embargo, Roca, mantuvo la calificación de lesiones graves en la carátula de la condena, como también la confirmación de que fueron los tres acusados quienes participaron en la golpiza. Cabe mencionar que el encuadre penal cambió, entonces la pena se reduciría 1 año y 6 meses. Es decir, que los agresores, ahora deberían afrontar una condena de 4 años y 6 meses de cumplimiento efectivo.

En junio de 2025, la jueza de Flagrancia María Gema Guerrero condenó a los tres acusados a 6 años de prisión efectiva, al considerar probado que actuaron con alevosía y en banda premeditada. Sin embargo, la defensa, encarada por el abogado César Jofré y la abogada Cristina Soriano, apeló la sentencia y sostuvo que hubo errores en la valoración de la prueba médica, que Espinoza no estaba en el lugar de los hechos y que Ledesma solo intentó separar la pelea.

El juez de Impugnación rechazó parte del planteo de la defensa, pero le dio razón en otro de sus reclamos: así, confirmó la existencia de las lesiones graves y la participación de los tres imputados, pero eliminó las agravantes más severas y con esto redujo las penas.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 6 de abril de 2024, en la esquina de España y Santa Fe, cuando Salvalaggio fue sorprendido por Riveros, Ledesma y Espinoza, y golpeado ferozmente hasta que lo dejaron tendido en el suelo con fracturas múltiples en el rostro. Testigos ocasionales frenaron la golpiza y dieron aviso a la Policía, que minutos después detuvo a los acusados a pocos metros del lugar. Los efectivos relataron que ellos mismos reconocieron que lo habían golpeado por un “problema de vieja data”.