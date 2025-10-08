La causa contra Francisco “Panchito” Velázquez sigue avanzando en la Justicia tras las denuncias realizadas por tres jóvenes, dos de ellas mayores de edad y una menor. La investigación se encuentra en una etapa inicial, pero la fiscal a cargo, Dra. Andrea Insegna, brindó precisiones sobre cuál sería la pena que podría enfrentar el denunciado en caso de comprobarse su responsabilidad.

Según explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, el delito que prima facie se investiga es el de exhibiciones obscenas. La fiscal señaló que la ley establece una agravante cuando el hecho involucra a personas menores de 18 años, lo que incrementa la severidad de la sanción prevista.

“El artículo correspondiente prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión en los casos en que la conducta esté dirigida a menores de edad”, detalló Insegna. Por el momento, el expediente está en etapa de recolección de testimonios y evidencias, con la participación de equipos interdisciplinarios que brindan contención psicológica a las denunciantes.

También se preservaron pruebas tecnológicas vinculadas a la causa y se dictaron medidas de protección para las jóvenes, entre ellas la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto, ya sea personal o a través de redes sociales.

Velázquez ya fue notificado de estas restricciones y cuenta con representación legal a través del abogado Dr. Páez Delgado. La formalización de la causa dependerá de los elementos que se logren reunir en los próximos días. Mientras tanto, el caso mantiene la atención pública debido a la notoriedad del denunciado y al impacto social que generan las denuncias vinculadas a jóvenes y adolescentes.