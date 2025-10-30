El ex empleado municipal de Angaco, recientemente condenado a cuatro años de prisión efectiva por utilizar recursos públicos para realizar obras en su propiedad privada, enfrentará una nueva investigación por presunta estafa vinculada al mismo loteo donde cometió el ilícito.

El fiscal Sebastián Gómez explicó que durante el juicio se logró acreditar que el ex funcionario, en mayo de 2023, aprovechó su cargo para realizar una conexión clandestina de agua potable desde un caño madre hacia un loteo particular de su propiedad. Para ello, utilizó maquinaria, materiales y empleados municipales, quienes declararon que recibían directamente sus órdenes.

“El hombre era quien decidía qué obra se hacía, cuándo y cómo”, indicó Gómez. Además agregó que la jueza del caso consideró acreditado el delito de peculado y le impuso una condena de cuatro años de cárcel, aunque la fiscalía había solicitado cinco.

A partir de esa causa se desprendió otra línea investigativa: varios compradores de terrenos del mencionado loteo habrían pagado por lotes que no contaban con titularidad legal. Según la documentación recabada, el vendedor no tenía dominio sobre los terrenos, solo un plano de mensura con fines de usucapión.

Por este motivo, la Justicia abrió una nueva causa por presunta estafa o estelionato, que será instruida por otra unidad fiscal.