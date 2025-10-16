En Tribunales se llevó a cabo la audiencia de formalización por el hecho de violencia de género en el que quedó involucrado Juan Cruz Rufino. En ese contexto se dio a conocer el audio del llamado que hizo su pareja al 911 pidiendo ayuda.

En la grabación se puede escuchar como la víctima habla con un efectivo policial que atendió a su contacto a Emergencias. La mujer se escuchada agitada y tratando de explicar lo que ocurría entre lágrimas.

“Necesito un móvil en Chimbas. Él (Juan Cruz Rufino) está dentro del departamento y yo estoy afuera. Él está adentro, por favor necesito que vengan antes de que se vaya, se está golpeando. Por favor, es urgente, él está loco”, manifestó con desesperación la mujer.

Luego de esto el operador le pregunta si necesitan una ambulancia, a lo que ella aseguró que no. Acto seguido se cortó la comunicación. Cabe destacar que esta descripción coincide con lo que informó Fernando Bonomo, fiscal a cargo de la investigación, quien manifestó que Rufino tenía chichones en su cabeza que sería fruto de una autolesión.