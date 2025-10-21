Tras 21 años desde la desaparición de Raúl Tellechea, que desencadenó en un extenso juicio de más de dos décadas, este 21 de octubre se conocerá la sentencia para los acusados por su desaparición. Los imputados tuvieron la chance de emitir sus últimas palabras antes de la lectura de las sentencias, que será a las 12:30 hs. En este caso, Miguel González, quien desempeñaba tareas como jefe de la Policía de San Juan en el momento de la desaparición, emitió su palabra y dijo que “se me escuchó poco en el juicio y se me señaló mucho”.

González comenzó diciendo que “Hoy no vengo a defenderme de algo que no hice, vengo a defender mi nombre, mi historia y mi dignidad. Durante más de 20 años de servicio dedique mi vida entera a la seguridad de esta provincia. Jamás recibí una sanción disciplinaria, jamás una falta, jamás una macha”.

“Se me acusa de haber desviado una investigación, se me acusa de haber hecho algo que no solo no hice, sino que tampoco estaba dentro de mis funciones. Yo era jefe de la policía, donde, el rol de investigar, dirigir causas, controlar pruebas, nunca fue mío, eso corresponde a jueces y fiscales. Los policías son auxiliares de la justicia, no son dueños de la causa”.

El exjefe mencionó que en este juicio se lo escuchó poco y se lo señaló mucho. Agregó que “soy completamente inocente. No vengo a pedir lástima, vengo a pedir justicia, la misma justicia que busqué por más de 30 años pata otros, la misma justicia que me enseñaron mis padres y la misma que quiero que conozcan mis hijos”.

Por último, le dedicó unas palabras a la familia de Raúl Tellechea, exponiendo que comprende su dolor y que no es un enemigo de ellos, sino un buscador más de la verdad. “Comprendo el dolor y la legítima búsqueda de la verdad y justicia. Todos merecen saber qué pasó con un ser querido, pero jamás la justicia de una familia debe construirse sobre la injusticia de otro”.