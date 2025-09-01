La Justicia de San Juan dictó una condena contra Juan Manuel Márquez, acusado de amenazar a un adolescente de 16 años en Caucete tras un violento episodio ocurrido a la salida de una escuela. El tribunal lo halló culpable del delito de amenazas agravadas por el uso de arma y le impuso un año de prisión en suspenso, además de restricciones de conducta.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 21 de agosto de 2025, cerca de las 12:30. El menor, acompañado por un grupo de amigos de la escuela de Comercio del barrio Área I, caminaba por calle Godoy Cruz llevando la bicicleta de un compañero. En ese momento, una camioneta Toyota Hilux dorada salió marcha atrás desde el taller “Sese” y casi los atropella.

Los adolescentes alcanzaron a gritar para advertir al conductor, pero el vehículo igualmente rozó la rodilla del joven. Frente a la situación, el adolescente reaccionó con un insulto, lo que generó la furia del acompañante de la camioneta, identificado luego como Márquez.

El hombre descendió del vehículo y lo amenazó con frases violentas: “Te voy a reventar la cabeza, te voy a hacer comer la mochila, con dos cachetadas te rompo la mandíbula”. Las amigas del menor intervinieron para evitar una agresión física y, entre gritos, lograron que Márquez volviera a la camioneta.

Sin embargo, antes de retirarse, el acusado sacó un arma y advirtió: “Con esto te voy a romper la cabeza”. Según el testimonio de los presentes, el conductor del rodado mostró un arma de fuego, aparentemente un revólver calibre .22, y llegó a manipularla frente a los adolescentes.

Tras la denuncia presentada por la madre del joven, la causa avanzó en sede judicial y culminó con la condena. Márquez recibió la pena de un año de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta: fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Presos y Liberados, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, y mantener una estricta prohibición de acercamiento a la víctima, a su madre y al grupo familiar.

De esta manera, la justicia sanjuanina dio por cerrado el expediente, al considerar probada la responsabilidad penal de Márquez en el hecho que puso en riesgo la integridad de un menor a plena luz del día.