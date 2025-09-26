Este viernes, en el último tramo del juicio oral y público del caso Julieta Viñales, declaró Maximiliano Babsia, médico acusado de cometer mala praxis y causarle la muerte a la víctima. Tras escuchar su versión de lo ocurrido y ver su llanto, Cynthia Aboal, madre de la joven, escribió un desgarrador descargo en donde expresó: “Usted mató a mi hija, no fue un error inevitable”

Vía redes sociales, la mamá de Julieta se expresó luego de que en Tribunales le tocara escuchar la versión del médico que operó a su hija. En el comienzo del posteo, la mujer confesó que al escuchar al profesional de la salud, sintió que revivía otra vez la muerte de la joven. “Sus mentiras y su soberbia fueron una ofensa más a nuestro dolor, como si con palabras pudiera borrar lo que hizo”

Aboal acusó al otorrinolaringólogo de ser imprudente, negligente y de tener falta de responsabilidad. “Lo más cruel es que, en lugar de reconocerlo, eligió mentir y mostrarse altivo frente a quienes solo pedimos verdad y justicia”, expresó.

El descargo continuó con la mujer confesando: “Como madre, esperaba al menos un gesto humano, un mínimo de humildad, una palabra que reflejara el peso de lo ocurrido. No la encontré. En su lugar, me encontré con soberbia y frialdad”

Luego continuó expresando: “Pero quiero que sepa algo: aunque intente ocultar la verdad, esta sigue viva en el dolor de mi familia, en cada lágrima que derramamos por Julieta, en cada día que nos falta su risa. Nosotros seremos siempre la voz que ella ya no tiene!”

Aboal sostuvo que “la justicia llegará, más allá de sus excusas”. Incluso aseguró: “Y cuando eso pase, el nombre de Julieta no quedará marcado por su negligencia, sino por la fuerza de la lucha que inspiró”

La madre de Julieta continuó deseando que el médico algún día comprenda “el verdadero peso de lo que hizo”. “Nada en el mundo podrá devolverme a mi hija, pero al menos podría empezar por reconocer la verdad”, expresó.

La mamá cerró la publicación expresando: “Su llanto no nos conmueve. Porque mientras usted llora para defenderse, nosotros lloramos a Julieta todos los días de nuestras vidas. Usted llora para salvarse; nosotros lloramos porque ella no volverá....#justiciaporjulietaviñales”