Aberrante: investigan si una mamá prostituía a sus hijos en Pocito

El director de la Niñez, Marcelo Bartolomé, se refirió al aberrante caso de la mamá que se encuentra investigada por presuntamente prostituir a sus hijos en Pocito.

“Estamos acompañando la familia, el papá de estos niños se ha hecho cargo de la situación y, esos trascendidos de si había o no ejercicio de la prostitución o sería algo circunstancial en una fiesta, se está investigando”, dijo el funcionario.

Sobre separar a la mamá de sus hijos, Bartolomé, dijo que “fue una decisión de los equipos, mientras dure la investigación, y haya familiares que se puedan hacer cargo, preferimos que este papá se ocupe de los cuidados hasta tanto se avance y se aclare toda esta situación”.

“Hay diez niños en total, de los cuales, ocho son de este papá y dos no. Igualmente se planteó que quedaran a su cuidado para no proceder a separar a los hermanos, están bajo la responsabilidad de este hombre los diez”, aclaró el funcionario. Y agregó que “siempre, en todas las intervenciones que hacemos, se procura no perder el contacto con los familiares salvo que la justicia determine que no haya contacto”.

“En una primera instancia se procede en este caso a que la responsabilidad esté sobre otro adulto peor no se corta el contacto con la mamá, porque depende lo que se decida, los nenes pueden volver con ella o no”, comentó Bartolomé.