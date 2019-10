Desgarrador: su ex lo acusó de “abusar” de sus hijos y era mentira

Este lunes, la Justicia resolvió absolver a un hombre luego de que fuera denunciado por su ex pareja por presunto “abuso” sobre sus hijos. “Fui al Juzgado de familia para saber de mis hijos porque no los veía y me enteré de que estaba denunciado por ella”, dijo Sebastián Illañes a Canal 13.

Es que, según cuenta el joven, los conflictos con su pareja datan desde hace tiempo, algo que llevó no solo a la separación sino a tener una distancia no deseada con sus hijos. “Entiendo que hace esto para perjudicarme, yo llegué al juzgado y me entero de la denuncia. Había puesto hasta testigos supuestamente. Y acá esta la verdad, me absolvieron”, señala el padre.

Sebastián cuenta que estos intentos de alejarlo no solo lo afectan a él. “Mi hijo tuvo que faltar a la escuela, lo hizo pasar por un montón de cosas para esto, y yo lo único que quiero es su bien, hace un mes y medio que no los veo y no sé dónde o cómo están”, aseveró.

Finalmente, Illañes entiende que este tipo de casos es uno más dentro del universo del padre. “Al hombre cuesta que le crean, más que a la mujer. Ella va y te denuncia, y te llevan directamente. Nadie te escucha en ese momento”, concluyó.