Tragedia en Rawson: aseguran que a Braian Ponce no lo atropellaron

Este lunes, la abogada Filomena Noriega, se refirió al resultado de las pericias tras la reconstrucción del accidente en el que murió Braian Ponce. El joven, fue hallado cerca de las 6 del domingo 13 de octubre, tirado junto a su moto, en la zona de Salvador María del Carril, entre Laprida y Tunuyán, Rawson.

“Estamos conformes con el juez del Primero Correccional y con todos porque fue muy prolija la reconstrucción del hecho. A mérito de conclusión personal, puedo decir que en el accidente no intervino un tercero”, sostuvo Filomena Noriega, abogada de Jorge Casibar, el policía que se entregó voluntariamente en el marco de la causa, luego de que algunos testigos declararan que vieron su auto en el lugar del hecho.

En este sentido, Noriega, aseguró que “el señor Casibar no tiene nada que ver con el accidente. Inclusive, de las pericias salió que la moto se desestabilizó por tocar el cordón de la banquina y se cayó porque iba a gran velocidad”.

De este modo, para la abogada, quedó acreditado que Casibar, no atropelló a Ponce. “Eso quedó demostrado. El juez, Juan Pablo Ortega, con el expediente y la abogada querellante, señalaron que si hay testigos mudos, que son las cosas que encontraron tras el accidente. Las cosas son de la moto, no hay nada del auto de mi cliente. El auto no tiene raspón ni nada, según las pericias”, dijo la letrada.

De este modo, para Noriega, el joven de 17 años cayó de su moto solo tras rozar el cordón de la calle a gran velocidad. Eso provocó que el rodado perdiera el equilibrio y el joven cayera violentamente. Braian Ponce, falleció el martes 15 de octubre, luego de luchar por su vida.

Ahora, Noriega, indicó que buscan el sobreseimiento de Casibar en la causa.