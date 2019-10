La madre de Brian Ponce apunta al dueño del Peugeot 208 blanco por la muerte de su hijo

La madre de Brian Ponce, que falleció en dudosas circunstancias luego de un siniestro en su moto en el Departamento Rawson, participó este martes de una marcha donde se exigía justicia, además de su caso, por el de las dos personas que fallecieron en el accidente de Calle Díaz y 25 de mayo, donde un auto conducido por un joven que hoy está libre, embistió una ambulancia que trasladaba pacientes a diálisis.

Eliana Ortíz apuntó contra el único sospechoso del caso, el Policía Jorge Casibar (29), que se entregó asegurando que el pasaba por el lugar y vio que había una moto tirada pero él no atropelló a la víctima fatal del hecho.

“Se está limpiando todo, todos apuntan a él, testigos que vieron ese día el accidente lo vieron que era el auto de él, lo único que yo pido es justicia por mi hijo, quiero que se haga justicia”, dijo la mujer.

Sobre la noche en que ocurrió el siniestro la madre de Brian dijo a Canal 23 que “el venía de unos 15 de estar con sus amigos, ni a 100 metros de donde estuvo fue el accidente asique como dicen que mi hijo venía fuerte, mi hijo no venía fuerte, pido por favor que se fijen bien, que vean bien, porque esto no fue que se llevó por delante un cordón o que se comió una curva, no fue esto”. Además la mujer fue contundente al manifestar “yo quiero que pague quien fue, el señor Jorge Casibar, entonces quiero que se haga justicia”, dijo.