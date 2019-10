Tras la agresión, rompió el silencio la locutora Claudia Vázquez

A más de una semana de un violento hecho por el que ahora se lleva una causa legal, la locutora Claudia Vázquez usó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y de solidaridad por la agresión verbal y presuntamente física que recibió del empresario radial Rodolfo Ridao cuando estaba haciendo su programa en radio Bohemia. Tras escucharse todo al aire, oyentes llamaron al 911. "Fue uno de los peores momentos de mi vida. Quiero agradecer a Dios nuestro señor y a la Virgen por estar viva. Agradezco a los anunciantes, empresarios y colegas por su apoyo incondicional y a los que siempre estuvieron. Vuelvo pronto", señaló en su mensaje titulado Simplemente gracias.

El juez correccional Matías Parrón le otorgó ayer la eximición de prisión al empresario radial sanjuanino Rodolfo Ridao, acusado por una locutora de agredirla verbal y físicamente, mientras que la abogada de la trabajadora pidió una perimetral, un bozal legal y que le realicen pericias psicológicas. El dueño de la Radio Bohemia y Radio de Clásicos de San Juan, se notificó personalmente hoy en el Quinto Juzgado Correccional de San Juan de la medida del juez, tomada en base a que los que le imputan "son delitos excarcelables", después de permanecer una semana prófugo y que la policía realizara varios allanamientos sin poder ubicarlo.

Ridao está acusado de agresiones con violencia de género por la locutora Claudia Vázquez, conductora del programa "Las Mañanitas" de Radio Bohemia, apoyándose en un audio que salió al aire el martes de la semana pasada, cuando el dueño del medio le gritó y la echó de la emisora. El abogado de Ridao presentó ante el juez Parrón, dos pendrives que según él, "contienen un video grabado una hora después de los hechos y en el que no se ven los rasguños en el pecho de la mujer y otro tomado varias horas después, en el que aparece mostrando sus lesiones y denunciando haber sido agredida físicamente". El abogado sostuvo que piensan "que son lesiones autoinfligidas".

Adelantó que su defensa podría "presentar una demanda penal por falsificación de pruebas" contra la locutora, al tiempo que confirmó que el director de las radios "se presentó al juzgado para notificarse de la eximición de prisión", por lo que quedó en libertad mientras se sustancia la causa. Desde la querella, la abogada representante de la locutora, Fabiana Salinas, se mostró sorprendida por la decisión y aseguró que pedirá pericias psicológicas para el empresario. Dijo que "si bien los delitos cometidos son excarcelables, esto ha tenido una trascendencia enorme, porque no solo hubo violencia de género".

"También hubo violencia moral, laboral, psicológica y económica, inclusive", afirmó. La letrada que aseguró que "la decisión judicial debió haber sido otra", presentó hoy un escrito solicitando la "captura y detención de Ridao, porque desde el principio el proceso ha sido obstaculizado al no presentarse ante la justicia cuando se lo requirió". Además informó que pidió "una perimetral para que no se acerque a Claudia Vázquez y un bozal legal para que no siga hablando de la vida íntima de mi clienta de un tiempo atrás", en referencia a las declaraciones de Ridao en un audio emitido por redes sociales la semana pasada.