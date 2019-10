Estremecedor chat entre el rugbier y su hija: "has logrado que te tenga miedo"

"No me puedo ni sentar. Me duele mucho". Las palabras corresponden a la hija de 13 años de edad, del rugbier y médico Juan José De la Plata. El hombre se encuentra detenido por ser presuntamente el autor de una brutal golpiza con un cinto que recibió la nena. En las últimas horas comenzó a circular el chat que revela la coversación escrita que mantuvieron luego ambos.

Demuestra el dolor de la pequeña. La serie de mensajes corresponden al 1 de octubre a partir de las 21:55 horas. Además incluye audios e imágenes. "Te amo", "Perdoname", "No quise lastimarte", dicen los primeros mensajes que muestran un sentido de arrepentimiento del hombre que en el chat está agendado como Paaaa. Luego el hombre dice "me equivoqué".

Posteriormente viene la palabra de la nena que acepta los golpes y le dice: "vos nunca buscas lo peor para mí y lo entiendo". Luego le dice que él se equivoca en algunas cosas y le aclara que "la violencia nunca arregla nada. No va a hacer que me comporte mejor ni nada". Posteriormente la nena confiesa que "con el tiempo has logrado a que te llegue a tener miedo y eso no es lo que te brinda un padre".