Exclusivo: el abogado de la mujer encadenada rompió el silencio

Este miércoles, una mujer encadenada conmocionó a los sanjuaninos cuando contó a los medios de comunicación que iba a ser desalojada por la justicia a causa de un embargo. Gracias a esto, el embargo no se llevó a cabo y, para colmo, se abrió una investigación contra quién lo estaba llevando adelante. Por eso, Nicolás Fiorentino, el representante legal de Sánchez habló en exclusivo en Banda Ancha y contó detalles sobre el caso.

"No se puede entender cómo es que ha llegado desde una decisión judicial el desalojo. Acá hay una maniobra irregular y fraudulenta por parte del abogado Eduardo Villalobo. Él realiza un sucesorio, hace que se realice un avalúo del inmueble y lo saca a subasta para presuntamente cobrar sus honorarios. El tema es que esa casa fue construida por la propietaria con fondos del Banco Hipotecario, lo cual por ley no se puede embargar. Eso nunca se lo dijo a mi clienta, pero lo peor es que en el procedimiento hace aparecer a una persona llamada Carlos Tejada, con cédula de identificación, que supuestamente alquila la casa, aludiendo a que mi clienta no vive en este lugar y lo alquila para obtener ganancias", señaló Fiorentino.

Para el representante, hasta ahí la única irregularidad habría sido la inembargabilidad del inmueble, pero el tema no termina ahí. "Esta persona Tejada, que alquilaría el lugar, es constatada por la oficial de justicia Alicia De Los Ríos. Incluso, señala en la notificación que se ingresó a la vivienda cuando no había orden de allanamiento y la notificación viene sin firmar. Esto generó muchas dudas en la justicia, por lo que el Juez Heredia Zaldo abre la investigación y sale a la luz que no existe una persona con ese nombre en este domicilio. La notificación aduce que hace 5 meses vive en la propiedad pero ni siquiera existe, estamos hablando de algo gravísimo", insiste el abogado, quién aclaró también que este fue el motivo principal por el cual se detuvo el desalojo de la mujer.

Por otro lado, Fiorentino entiende que más allá de esta situación, Sánchez no está en posición de ser desalojada. "Acá hay varios temas, por un lado si mi clienta alquila una pieza en el fondo, puede tratarse de su medio de subsistencia, por lo que sigue no habiendo razón para el desalojo. Por otro lado, ella padece de cáncer de mama, es madre de 4 hijos y está en una situación difícil, claramente hay un aprovechamiento de la situación", sentenció.

Finalmente, el abogado destacó que gracias a la exposición de Sánchez en los medios de comunicación es que se dio marcha atrás y pudo iniciarse una investigación paralela por este tema. "Esto ya es materia de decisión de la justicia y ya hay una denuncia desde nuestra parte para con estos profesionales", concluyó.