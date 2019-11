Se retira el último ministro de la antigua Corte: “No puedo hacer un juicio de mi conducta"

Humberto Medina Palá, es el último de los antiguos miembros de la Corte de Justicia de San Juan que aún continua ejerciendo su cargo. El ministro, ya presentó se renuncia y espera la resolución de su jubilación para pasar al retiro definitivo.

Antes de dejar su cargo, dialogó con Canal 13, en el acto de asunción de los nuevos jueces que integran el tribunal de justicia Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria.

“Yo creo que el juicio más justo sobre el actuar de las personas es el que más me interesa y el que voy a conocer en el último momento de mi vida. No sé si hare mérito para escucharlo a ese juicio, pero errores y omisiones cometemos todos, no somos perfectos”, comentó.

Medina Palá, dijo que “he tratado de hacer lo mejor posible las cosas. No puedo hacer un juicio de mi conducta. Que el juicio lo hagan los demás en el ámbito humano y Dios al final”.

Por otro lado, el juez, se refirió a las demoras en la justicia. “La mora existe en todos los tribunales del mundo. Se han hecho cosas interesantes como es emplear el control de gestión de los jueces, y las auditorias porque van midiendo en qué hay atrasos. Se ha mejorado en eso, pero hay que tener cuidado porque en este momento, en algunas áreas, pueden haber atrasos. La medida del atraso es el problema. Hay una ampliación de la estructura judicial en San Juan. Están los recursos humanos con psicólogos y profesionales, y el control de gestión que es algo muy importante”, destacó.