Ex intendente de Angaco: "Soy un perseguido político del Concejo Deliberante"

Este martes, el ex intendente de Angaco, José Castro, llegó al 5to Juzgado de Instrucción por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. El ex jefe comunal está acusado de enviar maquinaria del Municipio a trabajar a un terreno privado de Chimbas. Días atrás, puso a disposición de la Justicia su pasaporte para demostrar que no se va a dar a la fuga, y así evitar quedar detenido.

Tras presentarse ante el juez Benedicto Correa y abstenerse de declarar, dialogó con la prensa: "se pueden decir muchas cosas pero hay una diferencia sustancial con que esto se pueda probar. No voy a faltarle el respeto a la Justicia, hay una denuncia en nuestra contra y por eso me he presentado. El tiempo va a dejar en claro lo que hemos hecho en estos 8 años", aseguró.

En este sentido, Castro destacó que lo han denunciado por cuestiones políticas, ya que considera ser un perseguido por el Concejo Deliberante. "Por no haber hecho favores hemos tenido que afrontar esta denuncia, siempre he sido inflexible a los pedidos extrapolíticos de los concejales", se explayó. El ex intendente detalló que reunirán documentación para cumplir con los requerimientos de la Justicia, al considerar que lo más importante es dejar todo aclarado.

Por su parte, su defensor, Fernando Castro, explicó que pedirán ampliación de indagatoria para que presente toda la documentación, la cual no descartó que sea a través de un escrito. "Quiero dejar en claro que José Castro siempre ha estado a derecho y presentando la documentación requerida por el Juzgado. No hay razones para que el juez no haga lugar a la petición de esta defensa para que no sea detenido", concluyó.