Fiestas privadas: en la lupa de los controles y la clausura para Año Nuevo

En la previa de Año Nuevo, el jefe del D 5 de la Policía de San Juan, Raúl Córdoba, informó que habrá refuerzos para detectar y clausurar fiestas privadas durante la madrugada del miércoles en San Juan.

“Con el Primer y Segundo Juzgado de Faltas y la gente de Leyes Especiales se han incrementado las patrullas para detectar fiestas privadas, es decir, todas las que no tienen habilitaciones comunes como puede ser un local bailable. En estas fiestas cobran una entrada y no brinda nada más que música. Pero cualquier accidente o cualquier cosa que pase en el lugar, y este involucrado los asistentes no tienen cobertura ni seguro ni nada”, comentó el jefe.

El jefe del D5, dijo que una vez que se detecta la fiesta, se labra un acta de infracción contravencional y se desaloja a los asistentes. Córdoba, explicó quepor lo general estas fiestas son promocionadas a través de Whatsapp y las redes sociales. Los organizadores cobran una entrada que por lo general es anticipada y en el lugar no hay taquilla.

“Estamos velando por la seguridad de los ciudadanos. No tienen cobertura sanitaria porque por ejemplo en el predio de una finca no hay ni baños para tantas personas que es donde se realizan las fiestas privadas por lo general”, cerró el jefe.