El penitenciario acusado de abusar de una compañera se dio a la fuga

El director del Servicio Penitenciario, Javier Figuerola, dio detalles del caso en el que un penitenciario fue denunciado por una compañera por haber abusado de ella. "Eso fue hace dos semanas, un sábado en la madrugada. Quiero ser cauteloso con la información porque está actuando la Justicia, nosotros ya dimos asistencia legal y psicológica", explicó.

En este sentido, expresó que se apartó al penitenciario, tras ordenar la denuncia, como sucede en cualquier tipo de estos casos. "Buscamos ser trasparentes. La chica es joven y trabaja hace tres meses en el Servicio Penitenciario, mientras que el acusado lleva casi 10 años en el Penal", agregó.

El denunciado tiene sumario abierto y no se ha vuelto a presentar en el Servicio Penitenciario, ya que se encuentra en calidad de prófugo, según manifestó Figuerola. "Desde que estoy acá no hemos tenido hechos similares y según me informaron los jefes, que llevan más tiempo, hace como 15 años que no sucedía algo así", se explayó.

Por último, sostuvo que el Penal es una gran casa entre cuatro paredes con personas que se conocen permanentemente porque la entrada es la misma y los lugares que comparten también. "La denunciante está trabajando normalmente, lo que quiero es que se investigue cualquier acto que se desvíe de la ley. Hay una sola denuncia por un solo hecho", concluyó.