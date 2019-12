Tras la denuncia por supuesto abuso a su hija, pedirán la falta de mérito en la causa

El lunes 02 de diciembre, Gabriela Villegas denunció frente a las cámaras de Canal 13 un presunto abuso de su ex pareja, Rodrigo Emiliano Oviedo, hacia su hija menor, de 3 años. La representante legal del acusado, Filomena Noriega, habló con este medio desmintiendo las versiones de la denunciante.

La letrada aseguró que las lesiones que menciona Villegas no fueron constatadas por el médico legista: "Arrojo el resultado de que la menor no tenia ningun tipo de lesion anal ni vaginal. Una pequeña coloracion que puede haber sido producto de una paspadura."

Según lo detallado por Noriega, la Cámara Gesell, recurso reclamado por la madre de la menor, no se le realizó a la pequeña por supuesta inviabilidad a la hora de declarar: "Se le hizo a la nena una pequeña entrevista para ver si era viable o no el testimonio de la menor. La psicóloga manifestó que el relato de la menor no es viable"

La abogada se refirió a que el denunciante desconoce la acusación imputada en su contra, y que próximamente declarará ante Guillermo Adarvez, jueza del Tercer Juzgado de Instrucción, donde se está llevando la causa. Además, manifestó que pedirán el sobreseimiento y la falta de mérito frente a la denuncia realizada por Villegas.