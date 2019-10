Crimen de Kevin Guevara: Uno de los acusados confesó que "no quería quitarle la vida"

Este lunes, en la Sala I de la Cámara Penal, comenzó el juicio por el brutal crimen de Kevin Guevara. “Estoy arrepentido por lo que hice, solo quise defenderme de él, nunca quise quitarle la vida” dijo Marco David Mercado, uno de los tres imputados por el asesinato contra Kevin Luis Guevara, el joven caucetero que perdió su vida producto de 5 puñaladas recibidas el pasado 27 de enero de 2018 y que tras un mes de lucha falleció el 27 de febrero de ese mismo año. Mercado fue el único que declaró ante la policía, dijo fuertes frases y contó su verdad de los hechos. Sus dos cómplices, Ezequiel Alfredo Trigo (21) y Ariel Washington alias “El Gringo” Ochoa (22) se abstuvieron a declarar.

Marco Mercado, se sentó frente al triunvirato de jueces y comentó: “El me sacó una navaja, se la quite en el forcejeo y yo le di con la navaja. Me defendí, le pegue (propinarle puntazo) y nunca pensé que le iba a quitar la vida a Kevin” mostrándose como el culpable y único autor del asesinato de Guevara, además explayó: “Estoy arrepentido por lo que hice, solo quise defenderme, nunca quise quitarle la vida”.

Antes las preguntas de la fiscal de cámara, la doctora Marcela Torres, de que le explicara cómo habían llegado al lugar y qué había pasado, dijo: “Estábamos (él, y los otros dos detenidos) en una fiesta y, Trigo y Ochoa me invitaron a comprar alcohol (precisamente damajuanas de vino). Cuando en la Avenida de Los Ríos vi caminar a Kevin, me baje de la bicicleta y fui hablar con él”. En ese momento hizo una pausa en su relato y explicó que tenía problemas con el chico asesinado, comentando que en una ocasión Kevin y 4 sujetos más lo atacaron. Con ese problema como antecedente, siguió contando “Él me sacó una punta y yo solo me defendí. Me pegó tres puntazos, dos en el brazo izquierdo y el otro en la cabeza (se señaló con su mano), forcejeamos, le saque la punta y le pegue (apuñalada). Los otros me decían ‘ya está vamos’ y ahí cuando le vi sangre, me fui”.

Después explicó, que le pidió a Trigo que no se vaya y que lo llevara por favor a su casa, en la bicicleta, explicando que dieron una ‘vuelta grande’ pasando por varios lugares hasta llegar 3 horas después a su casa en un barrio cercano de donde fue la fiesta.

Terminada la declaración, se hizo presente Ezequiel Alfredo Trigo (21) y se abstuvo a declarar, pero se leyó la declaración indagatoria que se realizó en la instrucción en 2018 y explicó: “Yo lo llevaba a Mercado en el porta bulto de la bicicleta, Mercado se bajó y forcejeó con un chico (Kevin), después él nos alcanzó a mí y Ochoa, y tenía un cuchillo en la mano y además no lo vi más a Mercado. Después volvió a la fiesta y se lavó las manos, el cuchillo y las zapatillas”. Además ante la pregunta de que si tuvieron intención de robarle a Guevara, dijo: “Ninguno de los tres intentó robarle, en ningún momento fue la intención”.

Ariel Washington Ochoa, que también se abstuvo a declarar, dijo casi el mismo relato que Trigo agregando: “A Mercado le vi un cuchillo. Después él (Mercado) se fue para otro lado, y cuando volvió traía sangre en el cuchillo, y lo lavó junto con la ropa y las zapatillas. Nosotros le preguntábamos que había hecho y él decía que nada. Estaba re nervioso”.

El juicio recién comienza y se va a desarrollar a lo largo de la semana con declaraciones de testigos que puedan aportar a la causa. Este juicio que se está realizando en la Sala Primera de la Cámara Penal y Correccional está compuesto por un triunvirato; presidido por la jueza Silvia Peña Sanso de Ruiz y acompañado por Raúl José Iglesias y Juan Carlos Caballero Vidal (h).

Por su parte, los familiares de Kevin Guevara estuvieron presentes en Tribunales, y pidieron justicia por el crimen del joven caucetero.

