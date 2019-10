Por el "beneficio de la duda", Funes fue absuelto por el crimen del peluquero

"Soy inocente. Quedo a disposición de la justicia". Fueron las palabras con las que el boxeador Amilcar Funes se refirió al tribunal de la Sala III de la Cámara Penal antes de escucharla sentencia por el crimen violento del estilista caucetero Sergio Montenegro. En medio de un tenso ambiente, el joven podía escuchar si se hacía lugar al pedido del fiscal José Eduardo Mallea, que había pedido prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y robo agravado por uso de arma blanca en concurso real.

Finalmente, se avaló el pedido de la defensora oficial Mónica Sefair: fue absuelto por el beneficio de la duda y falta de pruebas que lo incriminaran como el autor material. Con ello, Funes recuperará su libertad y también se le van a restituir los bienes embargados. Amilcar Funes estaba acusado de matar al estilista Sergio Montenegro el 3 de junio de 2016. Para la Fiscalía, el hombre agonizó tras una golpiza brutal y murió a consecuencia de asfixia mecánica por presunto ajuste de cuentas por dinero para comprar drogas.

"Soy inocente, no he matado a nadie hay prubas que lo demuestran", señaló el exdeportista cuando era trasladado al inicio del juicio. "Hay una escucha telefónica en la que me llaman para venderme el teléfono de la persona fallecida. Hay un Dios que es justo. La persona que me vendió el teléfono debe saber quién fue", aseguró. Además, consultado por estos dos años en el Penal, aseguró que "fueron muy duros, muy difíciles, pero acá estoy. Estoy de pie, firme. Voy a pelear por la verdad, la justicia es una sola", sentenció.