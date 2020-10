Hallazgo de huesos en Albardón: ¿relacionados a la desaparición de Tellechea?

El caso de la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea sigue siendo un misterio. Sin embargo la causa suma un nuevo episodio tras el hallazgo de los restos óseos en Albardón la semana pasada.

Esto llamó la atención de la defensa de la familia Tellechea que ya pidió la intervención de un reconocido organismo para investigar el origen de dichos restos. El abogado de la familia, Conrado Suárez Jofré informó a Canal 13 que el pasado viernes presentaron el pedido en el 3° Juzgado de instrucción para que convoquen al Equipo Argentino de Antropología Forense.

El letrado dijo que el hallazgo de estos restos óseos tiene cierta coincidencia con elementos de la investigación del caso Tellechea. "No se trata de los restos de Tellechea. Se trata de una determinada circunstancia que esta asociada o que se puede asociar, a priori, con la desaparición del ingeniero por las particularidades del hallazgo", aclaró Suárez.

El hallazgo de huesos fue el pasado 15 de octubre

Hasta el momento no hay indicios firmes sobre si los restos hallados puedan ser del ingeniero desaparecido el pasado 2 de septiembre del 2004. Sin embargo para la defensa "hay una necesidad de estar atentos por las circunstancias en que se ha dado el hallazgo".

El abogado explicó que la intervención de estos peritos depende de factores que se pueden ir reuniendo o no en la investigación. "En este momento lo que hay es un hallazgo que tiene determinadas particularidades que nos exigen intervenir. Uno se guia por un principio precautorio", sostuvo Suárez Jofré.

"El viernes se ha presentado este pedido porque queremos tomar participación en la investigación de estos huesos. Queremos que el juez Guillermo Adárvez haga intervenir al E.A.A.F a los efectos que determine ciertas circunstancias específicas que están relacionadas con los restos óseos y la desaparición de Tellechea", explicó.

Suárez Jofré indicó que "se espera una intervención a fines científicos de investigación del terreno, las circunstancias y documentos que hacen al hallazgo. Esperamos que el equipo pueda brindar su opinión en relación al estado de los restos óseos y que última instancia tiene que ver con un estudio genético".

El abogado de la familia Tellechea Conrado Suárez Jofré

También destacó que el Equipo Argentino de Antropóloga Forense es una organización no gubernamental y de altísima confianza a nivel técnico y humano en relación a este tipo de casos. Y agregó que a nivel nacional e internacional es reconocida y tiene un lugar destacadísimo en los juicos de la Verdad en Argentina y Latinoamérica después de la década de las dictaduras.



Suárez contó que este organismo intervino en San Juan en el marco de estas causas de Lesa Humanidad en el posible enterramiento en el cementerio de Capital de restos de desaparecidos en la dictadura.

Por último, el abogado se refirió al lugar del hallazgo de los huesos en Albardón. Dijo que "antes habia en ese lugar una finca que lindaba con la calle Sarmiento. Es un terreno de unas 12 hectáreas que fue tierra de cultivos. El hallazgo de los restos se dio en el extremo norte de esa finca donde actualmente se encuentra un barrio en construcción". Investigadores de la UNSJ trabajando en el hallazgo de los huesos

Los restos óseos fueron hallados por trabajadores que excavaban pozos negros en la obra del barrio San Martín a pocos metros del Parque Latinoamericano de Albardón el pasado jueves 15 de octubre.

Según informaron desde el Gobierno de San Juan investigadores del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier de la UNSJ se encuentra trabajando en el lugar. Por el momento indicaron que los restos arqueológicos son de antigua data y se continúan con los trabajos de excavación. Los detalles de los objetos serán dados a conocer luego de realizar los estudios de laboratorio pertinentes.

LA POSIBILIDAD DEL JUICIO ORAL Raúl Tellechea desapareció el 2 de septiembre del 2004

La Cámara Federal de Mendoza, Sala B, ratificó el procesamiento del ex Jefe de Policía Miguel Francisco González, Juan Marcelo Cachi, Roberto Mario León, ex jefe del D5 de la Policía y Aurora Isabel Ahumada, en el marco de la causa por desaparición forzada de personas, donde la víctima es el Ingeniero Félix Raúl Tellechea de quien no se tienen noticias desde el año 2004.

El abogado patrocinante de la familia, Conrado Suárez Jofré, destacó en su momento a Canal 13 que: “Esto nos habilita a solicitar la elevación a juicio, queremos el juicio oral”, destacó el profesional. De todas manera la defensa de los acusados podría apelar por tercera vez y llegar a instancias superiores como Casación.

Acusación contra el grupo de policías:

Ex Jefe de Policía Miguel Francisco González: era jefe de la fuerza provincial cuando desapareció el Ingeniero Raúl Tellechea. Está acusado de desviar la investigación y ocultar información que pudiera aportar al esclarecimiento de la causa.

Ex Comisario Mario León, con un cargo jerárquico de estrecha relación con la causa y con el entonces Jefe de Policía también está sospechado por actos como los de González.

Aurora Isabel Ahumada, en su momento instaló una versión considerada falsa por el juez, sobre que había visto en la vía publica al ingeniero desaparecido y esto llegó a declararlo ante autoridad policial. Dato que no pudo ser comprobado.

Juan Marcelo Cachi está acusado de negar tener relación con Alberto Laly Flores, que para la querella está involucrado como autor material de la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea, según el Dr. Conrado Suárez.

La causa está caratulada como “Moyano, Luis Héctor; Oro, Rubén Eduardo; Castillo, Miguel Alejandro; Alonso, Luis Ángel; Cachi, Juan Marcelo y otros, privación ilegal de la libertad". Para la familia Tellechea, los nombrados, ex miembros de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, tienen que ver con la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea.