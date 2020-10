Aseguran que la Justicia todavía “no movió un pelo” por la chica trans abusada

A 10 días del caso de la chica trans que denunció haber sido abusada sexualmente y golpeada por dos sujetos, la causa sigue "en veremos". Así lo confirmó el abogado querellante Fernando Guerrero a Canal 13.

El letrado manifestó su enojo por la lentitud del sistema judicial para con la causa. Dijo que este martes concurrió al 4º Juzgado de instrucción donde todavía ni siquiera habían recibido la denuncia realizada por la víctima en la Comisaría de la Mujer.

El hecho denunciado por la joven ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de octubre cuando ofrecía servicios sexuales en la zona roja de Capital. Allí fue abordada por dos hombres que se hicieron pasar por clientes y la llevaron a un descampado en Santa Lucía donde la golpearon, la violaron y le robaron, según relató la damnificada a Canal 13. En esa ocasión, contó que pensó que no iba a salir viva de la situación pero afortunadamente logró escapar y pidió justicia. "¿Tengo que estar muerta para que hagan algo?", dijo la joven.

“Todavía no llega al juzgado ningún sumario prevencional, no hay medidas ni nada. Por ende, el juez que tiene la causa, Diego Sanz tampoco se ha molestado para llegar al expediente. Ya van a hacer dos semanas del hecho y no hay ninguna medida en concreto, nada”, se quejó el letrado.

Guerrero dijo que esta semana presentarán un escrito en el Juzgado para pedir que acelere la investigación y tome medidas. La querella, en la que también se constituirá la abogada Silvana Laciar, pedirá a la Fiscalía, a cargo de Ana Lía Larrea, una ampliación de indagatoria, la revisión de cámaras de seguridad, una orden de detención y allanamiento para dar con los sospechosos entre otras medidas, adelantó el letrado.

“Los delitos presentados en el caso son muy graves. Entre ellos abuso sexual, un intento de homicidio, robo. Y hasta el momento no hay ni una detención. Es algo que el Juzgado no puede pasar por alto”, sostuvo el abogado de la víctima. “El caso todavía no tiene ni caratula”, remató.

Guerrero dijo que “el juzgado está a la espera de que le llegue el expediente desde la Comisaría de la Mujer cuando puede actuar de oficio. Me extraña esta situación cuando la Corte bajó una línea, cuando han hecho capacitaciones en violencia de género y todo, pero en la práctica no se ejerce”.

Mientras tanto, la querella prepara pruebas que presentarán en el juzgado para que se investigue y detenga a los acusados de este aberrante caso. Entre ellas, presentaran declaraciones testimoniales y apuntarán a una exhaustiva revisión de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo en el que la joven fue trasladada al lugar donde la sometieron.

Por su parte, la victima ya aportó en su denuncia los datos del aspecto físico de los acusados, como así también del vehículo en el que la llevaron y el domicilio por el que pasaron antes de ir al lugar donde la atacaron.

Ahora, esperan que la Justicia tome cartas en el asunto de una vez y comience a investigar el caso que provocó gran conmoción en la provincia de San Juan. Además, desató la sospecha sobre un presunto atacante serial de trabajadoras sexuales que se hace pasar por cliente para someterlas. Tras este caso, varias personas aseguran haber sido víctimas de un sujeto con la misma descripción personal y del vehículo en el que se moviliza.

Por su parte, el sindicato de Trabajadoras Sexuales de San Juan (AMMAR), repudió el hecho y llamó a la justicia a intervenir para esclarecer el caso. También, pidieron mayor seguridad para las trabajadoras sexuales en la provincia de San Juan.