Tras el escrache, la Justicia avanzará contra el presunto abuelo pedóflo

La manifestación contra el presunto abuelo pedófilo de Capital terminó moviendo las cosas en la Justicia. El escrache ocurrió durante la noche del martes en el Barrio Manantiales donde los manifestantes pidieron justicia. Además hubo momentos de tensión debido a que algunas personas arrojaron piedras contra el domicilio del acusado que en ese momento no se encontraba en el lugar.

Tras esta protesta, la jueza subrogante del Segundo Juzgado Correccional, Mónica Guerrero ordenó avanzar con la causa, informaron fuentes judiciales. En este sentido, la mamá de la víctima confirmó a Canal 13 que la citaron desde el Centro ANIVI para el próximo jueves.

La mujer contó a Canal 13 que la denuncia contra el sujeto de 75 años fue realizada el pasado 5 de febrero en ANIVI. El 16 de marzo la pequeña tuvo una primera declaración testimonial pero luego la causa no avanzó.

Según denuncia la madre de la pequeña, su hija fue abusada por su abuelo paterno durante 3 años, desde que la niña tenía 8 años hasta los 11. El último abuso que confesó la nena fue en enero de este año.

La mamá comentó que notó actitudes raras en su hija que le llamaron la atención. "Notaba muchos cambios de humor, la veía nerviosa, no dormía en la noche, se levantaba al baño cada vez que comía. Al principio me imaginé que podía ser algún trastorno alimenticio pero la intuición de madre me decía que había algo más", comentó Noelia.

Además, dijo que le llamó la atención que cada vez que la nena iba a la casa de su abuelo volvía con regalos como plata, ropa y hasta un celular, mientras que su hermano no recibía lo mismo. Es por ello que la mamá cree que el hombre intentaba "comprar" el silencio de la víctima.

Fue así que un día, luego del almuerzo, la nena se descompuso y cuando lograron reanimarla le confesó a la mamá que su abuelo había abusado de ella.

Luego, la mamá realizó la denuncia y el 16 de marzo la niña tuvo una declaración testimonial en ANIVI en la que contó parte de los hechos, según la mujer.

En abril, la niña volvió a confesar a su mamá que los abusos por parte de su abuelo habían comenzado en el 2017, cuando tenía apenas 8 años.

A raíz de este hecho, la pequeña se encuentra en tratamiento psicológico ya que sufre ataques de pánico, se queda paralizada ante ciertas situaciones y además tiene crisis de llantos, dijo la mamá.

En cuanto al acusado, de apellido Alonso, dijo que es una persona que es consiente con todos sus sentidos, independiente y no tiene ninguna enfermedad, pese a los rumores que trascendieron en el barrio Manantiales. Además, se manifestó indignada porque el hombre continúa en libertad y se pasea "como si nada" por su casa y por todos lados. Dijo que el abuelo vive apenas a una una cuadra de la casa de la niña.

La denunciante cree que su hija no fue la única víctima. Aseguró que hay situaciones y hasta testimonios que afirman que el abuelo abusó de otras niñas dentro y fuera de la familia.