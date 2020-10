Buscan que el dueño del pitbull que mató a Lara pague con cárcel

A días de cumplirse un mes de la muerte de Lara, la nena atacada por un pitbull, desde la querella buscan el cambio de calificación la causa y que el acusado pague con cárcel. Así lo informó Romina Vargas Chirirno, abogada de la familia de Lara. Lo dijo en Paren Las Rotativas.

'Hay jurisprudencia que sostiene con antecedentes de un dolo eventual. Se trata de un caso en la Provincia de Buenos Aires donde la condena fue de 8 años', dijo la abogada.

Procesalmente, Braian Silva (24), dueño del animal, está procesado por homicidio culposo, es decir un delito excarcelable. 'Nosotros estamos buscando un cambio en la calificación legal hacia un homicidio doloso por dolo eventual', dijo Vargas Chirino.

Según la profesional, la nueva calificación es más difícil de demostrar porque habla que 'si bien la intensión no es directamente matar, al no considerar las condiciones del perro, que no estaba atado, sin bozal, sin portón, hace presumir que a la persona no le importaba el riesgo que implicaba'.

Lara Rebeca Agüero falleció el 14 de septiembre pasado tras el ataque del perro en el interior del barrio Malimán. Según señaló la abogada, la familia está 'atravesando un dolor inimaginable'. Incluso, aún mantienen convivencia tanto con el perro como con su dueño. 'Ellos están viviendo el luto', concluyó.

En tanto, desde la familia Silva optaron por el silencio ante la posibilidad de hablar en Canal 13 para brindar su versión de los hechos.