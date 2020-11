Habló el hijo de Antonio González: la oscura trama detrás del crimen del empresario sanjuanino

En medio del juicio por el crimen del empresario sanjuanino Antonio González, el hijo de la víctima rompió el silencio en Canal 13. Emanuel González, apuntó contra el ex diputado Héctor William Tejada como el responsable de orquestar un “apriete” al empresario que terminó con su muerte.

Mientras tanto, en Tribunales, se lleva a cabo el juicio contra Jorge Atilio Quinteros, el último imputado por el sangriento crimen que ocurrió el pasado 1 de julio del 2011. “Ese día entraron unas personas al domicilio donde teníamos las oficinas y terminó con la muerte de mi papá y casi me matan a mí. Esta gente venía enviada por Héctor William Tejada. Esto siempre se supo, hasta en el mismo expediente había detalles obvios de cómo era la conexión. Pero la justicia no actuó como correspondía”, dijo el hijo de la víctima.

Vale aclarar que Tejada fue sobreseído de la causa mientras que otras dos personas fueron condenadas por el hecho. Ramón Escudero fue condenado a cadena perpetua como autor del crimen y Jorge Rezinovsky a 5 años por encubrimiento.

Sin embargo, para el hijo de Antonio González, el principal responsable del hecho fue Tejada. “Él era y es una persona que se dedica a la usura en San Juan. Tuvo un cargo político del cual fue desplazado en sus años”, comentó Emanuel.

El joven reveló que había un conflicto entre el ex diputado y el empresario fallecido. González dijo que en realidad Tejada le había prestado plata a un allegado de su padre. “Lo que hizo mi papá fue prestar unos cheques en garantía. Como la otra persona no pagó, Tejada lo empezó a apretar a mi papá”, contó.

El conflicto entre ambos recrudeció luego de una paliza que le dio González a Tejada en el centro sanjuanino, según el relato del joven. “Después el tipo mandó a esta gente y terminó con la muerte de mi papá”, señaló.

Emanuel González recordó que esa noche del 1 de julio del 2011, Rezinovsky, Quinteros y Escudero llegaron hasta las oficinas de González ubicadas en avenida Libertador, a metros de España y ultimaron a su padre.

En el juicio que se lleva adelante contra Jorge Quinteros, salieron a la luz nuevos detalles que volvieron a apuntar contra el ex diputado. “La palabra de Quinteros era clave ya que él tenía conexión con Rezinovsky y con Tejada directo. El tipo se quebró, contó la verdad, dijo que tenían conexión y Tejada les pagó para hacer ese trabajo. Él recibió la plata directo de Tejada”, dijo.

“La justicia, yo y mucha gente sabía la verdad, pero no estaba 100% confirmado. Hoy está confirmado. Hoy en día la Sala I, la fiscal y todos están haciendo un trabajo enorme para que se haga justicia y esto hay que valorarlo”, sostuvo González.

A 9 años del crimen, el hijo del empresario asesinado se quejó porque anteriormente “la investigación llegó hasta cierto punto y después no se investigó más, siendo que había muchísimas pruebas contra Tejada. Hace un año lo desvincularon de la causa, cosa que me parece raro y habría que rever”.

“Hoy con la declaración de Quintero, este tipo ya debería estar preso. Espero que la Justicia actúe y no cuando el tipo se haya ido del país y no lo puedan enganchar más. Que no haya favoritismo ni contactos para que no lo investiguen a él”, pidió.