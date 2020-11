Muerte dudosa: insisten con exhumar los restos de Melani Castro

Horas cruciales transcurren para el caso de la muerte de Melani Castro, la joven de 18 años que murió sin recibir atención médica en la Clínica Santa Clara. La familia de la joven denunció la semana pasada al centro de salud por abandono de persona como así también al servicio de emergencia 107.

A comienzos de esta semana, se filtró un audio de un supuesto empleado del sanatorio que complicaría a la Clínica. El hombre estaría dispuesto a declarar y ya adelantaron que será citado como testigo en el caso. Además, la Justicia pidió analizar las cámaras de seguridad de la institución para corroborar cuantas horas pasó la chica de 18 años sin ser atendida por un fuerte dolor abdominal que le aquejaba.

La abogada querellante, Filomena Noriega, dijo que el juez deberá decidir tras analizar estas pruebas si autoriza la exhumación del cuerpo para realizar una autopsia. “Habrá que cumplir con protocolo del coronavirus, se hará parte a especialistas en el tema, a médicos de la provincia de San Juan para que establezcan el protocolo necesario”, indicó. La causa está siendo investigada por el juez Matías Parrón a cargo del Quinto Juzgado Correccional como "muerte dudosa".

“Estos son momentos cruciales para la familia que requiere justicia. Se sienten abandonados en el ámbito de la salud. Sienten que a Melani le dieron la espalda por su condición social. Su madre manifestó que, si hubiese sido por otro tema u otra condición social, Melani estaría con nosotros”, dijo la abogada. “A Melani la dejaron 11 horas esperando en una sala de urgencia”, finalizó.

Melanie Castro de 18 años, murió el pasado martes 3 de noviembre en su casa del departamento Rawson luego de varios días de dolor en sus ovarios. Acudió a la clínica Santa Clara donde pasó más de 12 horas esperando ser atendida, pero no recibió asistencia, según denunciaron sus familiares. La joven fue etiquetada como casos sospechoso de Covid 19, por lo que no tuvo velorio y sus padres tampoco pudieron despedirla en el cementerio. Desde su entorno aseguran que la chica no tenía coronavirus e insisten con que le realicen una autopsia a los restos para determinar cuál fue su verdadera causa de muerte.