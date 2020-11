El desgarrador relato de Gimena Martinazzo que complica a Eduardo Cáceres

A mediados de semana, la dirigente del PRO, Gimena Martinazzo, denunció por violencia de género a su ex pareja, el diputado nacional Eduardo Cáceres. Tras exponer el caso en las redes sociales, dio detalles exclusivos en Canal 13 de cómo se dieron los hechos.

'Esta violencia viene desde hace mucho tiempo, siempre había sido psíquica y demás pero no había pasado hasta ahora esto de la violencia física directamente. Lo que me llevó a tomar esta determinación fue mi hija cuando me vio en la cama inmovilizada', expresó.

Según relató Martinazzo, ahí fue cuando su hija le preguntó qué le había pasado y cuando ella contó le dijo que hiciera la denuncia. 'Se puso a llorar y me dijo 'vamos a denunciar ya o lo denunció yo' y le dije no tenía fuerzas para levantarme', recordó.

En este sentido, la dirigente macrista destacó que el episodio de violencia ocurrió el día lunes. 'No tengo nada que esconder, soy totalmente transparente en esto. Los golpes que tengo en las manos son de defensa, de haber estado tirada en el piso', explicó.

Martinazzo sostuvo que ella se defendió porque Cáceres le quitó el teléfono para ver intimidades suyas. 'Ahí es donde yo me defiendo. Él es una persona muy grandota y fue muy difícil porque en un momento no podía respirar. Tengo todas las uñas quebradas', remarcó.

Por otro lado, manifestó que si Cáceres no renuncia a los fueros para ponerse a disposición de la Justicia es porque tiene algo que esconder. '¿Por qué no se hace una pericia médica como yo o entrega su teléfono? Yo puse todo a disposición del juez', se explayó.

Asimismo, aseguró que la denuncia no tiene que ver con la intención de suceder a Cáceres en el Congreso -a un año de finalizar su mandato- ya que hace años que sufre estos hechos de violencia. 'Yo tengo moretones por defenderme de lo que me hizo él', agregó.

La dirigente también detalló lo difícil que fue tener que ir en estado de shock, tras ser violentada, a que la revise un médico legista. '¿Sabés lo que es bajarte los pantalones adelante de un tipo que te tiene que estar mirando los moretones y todo?', remarcó la dirigente.

La ex funcionaria macrista acusa a su ex pareja de eliminarle un montón de archivos del teléfono que lo comprometían en caso de que ella lo denunciara por violento. 'No solamente se va a recuperar eso si no que yo tengo muchas otras pruebas', advirtió Martinazzo.

La ex coordinadora del Ministerio de Desarrollo Social de Nación detalló que la violencia psicológica se dio en todos los ámbitos: personales y políticos. 'Cáceres me decía: 'no te pongás loquita que te voy a sacar de Rawson, busco ya a otro dirigente y te voy a dejar sin trabajo''.

'¿Sabés lo que significa para una mujer que tiene tres hijos y que con ese trabajo mantiene su casa? Por casos como el mio las mujeres nos bancamos la violencia', destacó y agregó: 'No es fácil haber defendido a este tipo de un montón de cosas y después salir a decir que es un violento'.

En este sentido, Martinazzo manifestó que la mujer que sufre violencia de género suele justificarlo y siempre tiene un doble discurso. 'Tratás de tapar muchas cosas. Ahora de repente salir a hacer esto no es tan fácil, pero ya basta de abuso de poder y de violencia', sostuvo ante Canal 13.