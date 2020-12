Malestar entre los empleados judiciales por una mudanza 'express'

Según lo planificado por la Corte de Justicia, comenzó el traslado y la mudanza al edificio de Anexo Mitre. A pesar de la organización, hay cierto malestar en el gremio de la Unión Judicial por considerar que fue 'a las apuradas'. Así lo expresó Sebastián López, secretario general, en Tarde Trece.

'Nuestros compañeros han tenido que estar en el edificio, han tenido que estar en el lugar cuando todavía no había luz, con altas temperaturas, no había dónde sentarse, tuvieron que trasladar un montón de muebles. Hoy en el mismo problema, han estado yendo nuestros compañeros cuando está todo sucio, producto de la obra. Vemos que no está terminada', dijo el sindicalista.

López entiende que en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país, la mudanza debió ser 'un poco más relajada'. Para esto, señala que solicitó a la Corte que se realizara en enero y que su sugerencia no fue escuchada.

'Los plazos que se habían determinado para las mudanzas eran el día 10 y 11, en teoría la Cámara Civil debería estar trabajando el lunes. Eso no se va a ver materializado porque hoy todavía no estaba todo listo', afirmó.

Por último, López acentuó que el cambio edilicio es parte de las respuestas a los reclamos que mantenían desde el sector. 'Vemos la solución de esos problemas edilicios por los cuales nosotros llegamos a hacer una denuncia en la Superintendencia de Trabajo. El salto de calidad en materia edilicia es muy importante para nosotros', concluyó.