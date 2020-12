El dolor de un papá por el femicidio de su hija: "Las disculpas son muy pocas"

Este martes, familiares y amigos de Celeste Luna, la joven asesinada por su novio policía en Villa Hipódromo hace un año, pidieron Justicia y celeridad para que a causa llegue a juicio.

En la ocasión, Vicente, el padre de la joven contó que desde que ocurrió el hecho los familiares de Matías Mallea, el policía acusado, no tuvieron contacto con la familia de la víctima. "Desde el día que sucedieron los hechos no pudimos hablar con ellos. Si vienen ahora es muy tarde. Las disculpas son muy pocas para lo que el hijo de ellos le hizo a mi hija. Intentaron taparlo como un suicidio y no fue así. Hay muchas pruebas que lo complican", dijo el papá.

Vicente, recordó a su hija en medio del dolor porque la causa no avanza. "Nos dejó unos recuerdos muy lindos. Tenía muchas ganas de vivir. Estaba contenta porque iba a ser tía. Quería estudiar, trabajar y él le trunco la vida con 21 años. El día a día de nosotros es terrible. Estas trabajando y por ahí te sale el recuerdo y es muy difícil para nosotros. Lo que pretendemos nosotros es que la Justicia acelere. Que nos den una respuesta para estar más tranquilos", dijo.

En este sentido, comentó que desde que la defensa de Mallea apeló el procesamiento, pasaron 5 meses para que el pedido llegue a la Cámara de Apelaciones. "Pasaron 7 meses para el procesamiento, 5 más para la apelación. Las pruebas son fundamentales. No tendría que pasar tanto tiempo", reclamó.

"Nosotros entendemos la pandemia. Pero es mucho tiempo y a nosotros nos cuesta un montón vivir el día a día. No sabemos qué puede pasar con la Justicia. Este día que se cumple un año del fallecimiento de mi hija estamos reclamando Justicia. No puede ser que tengamos que salir a la calle para que se mueva esto y que sea más rápido", sostuvo el papá de la víctima.

Además, pidió celeridad para todas las causas de femicidio en la provincia. "Yo no entiendo mucho de Justicia, pero creo que están las pruebas. No hace falta dar tantas vueltas para decir que él fue. Que salga el juicio y que pague lo que tenga que pagar así estamos más tranquilos", concluyó.