Exclusivo: estas son todas las pruebas por las que Cáceres fue procesado

Este miércoles, el juez del Cuarto Juzgado Correccional, Federico Rodríguez, procesó al diputado nacional Eduardo Cáceres por lesiones leves agravas por el vínculo contra su ex pareja Gimena Martinazzo. En este sentido, el magistrado dialogó con Canal 13 y dio detalles de todas las pruebas de la causa, entre las que se destaca la función del médico legista.

'Esta causa se inició el 25 de noviembre tras la denuncia de la señora Martinazzo. Se hizo un informe del médico legista y a partir de ahí se comenzó la investigación con la testimonial, pericias al celular de Martinazzo, se citó al médico legista para que ratifique su informe y en ANIVI declaró de forma clara la hija de la denunciante', destaco.

Luego, se citó a declarar a Eduardo Cáceres, quien dio su versión de los hechos y se tomó otras dos testimoniales, propuestas por él. 'Con esas pruebas se resolvió este 16 de diciembre procesarlo por lesiones leves agravadas por el vínculo y se notificó a las partes. Está imputado y tiene la posibilidad de anteponer algún recurso judicial', agregó Rodríguez.

El procesamiento se resolvió sin prisión preventiva, con un embargo de $250.000. El juez del 4to Correccional remarcó ante Canal 13 que se tuvo en cuenta la declaración de Cáceres y las pruebas entregadas por él pero que no concordaban con lo aportado por Martinazzo, de lo cual si pudo probarse coincidencia entre lo declarado y las pericias al celular de ella.

Rodríguez sostuvo que en este tipo de causas, por lesiones leves agravadas por el vínculo, es fundamental el informe del médico legista, perteneciente a la Policía de San Juan, quien hace una descripción completa de las lesiones que él ve en el cuerpo de la víctima. 'El resto de las pruebas de ella eran coincidentes en cuanto a tiempo, lugar y hora', dijo.

La decisión del magistrado fue avalada por el fiscal de la causa, Juan Manuel Gálvez, de quien se había pedido la recusación por parte del abogado de Cáceres, algo que fue rechazado por el juez. 'Son estrategias judiciales que se pueden plantear pero deben ser fundadas, por eso no se aceptó la recusación del fiscal Juan Manuel Gálvez', argumentó Rodríguez.

En cuanto a las medidas de prohibición de acercamiento, el juez remarcó que están en plena vigencia, como así también la inhabilitación a Cáceres de hablar sobre este tema en redes sociales. 'No he visto lo que ha publicado así que no podría referirme a eso pero, si lo hizo incurrió en un delito de desobediencia judicial', se explayó el magistrado.