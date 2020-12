Exclusivo: la activista que Cáceres metió en la causa, rompió el silencio

'De su vida personal no conozco nada, él cambió los mensajes de texto después de dos años de no hablarle', dijo enfática Paola Miers, activista por 'las dos vidas' y abogada, en exclusiva con Canal 13. Es que, el diputado Eduardo Cáceres, quien atraviesa una causa penal por lesiones contra Gimena Martinazzo, utilizó capturas de una conversación entre ellos como prueba a favor. Sin embargo, Miers estalló y apuntó contra un 'falso testimonio'.

'Hay un grave problema, acá hay una justicia, nosotros como abogados, él cambió los mensajes de texto. Yo buscaba hablar con el diputado, no con Eduardo Cáceres. Le hablé por el proyecto de aborto el 8 de diciembre, ofreciéndole ayuda para que pueda votar, lo que sea documento, votos, para hacer una correcta devolución si tenía que hablar en diputados, me corto las palabras y dejo el último mensaje', dijo molesta la activista.

Todo comenzó hace algunas horas atrás, pasado el mediodía de este jueves. Cáceres publicó en sus redes sociales un comunicado donde indicaba que una 'esteticista' lo había contactado para declarar en contra de Martinazzo. El argumento, era que la mujer había visto a la damnificada el día martes, horas antes de hacer la denuncia. El diputado asegura que, según ella, no había signos visibles de violencia. También afirmó que 'cuando iba a declarar misteriosamente se arrepintió'.

'Nunca se me hubiera ocurrido postear en una red social un mensaje con nombre y apellido, yo ya testifiqué, ya declaré, la conversación fue netamente por temas políticos y del proyecto, sus cuestiones legales son de él. No he podido hablar con Gimena Martinazzo. Está mintiendo, es peor para él', acentuó.

Por último, Miers destacó la preocupación de Cáceres y señaló que 'quizás quiere agarrar cualquier cosa'. Además, acentuó que no busca involucrarse en ese problema y remarcó que 'solo hablé con el diputado por un tema legislativo'.

EL ESTADO DE FACEBOOK

Tras realizar el post realizado por Cáceres, Miers salió a desmentir la versión en su red social, adjuntando capturas de la conversación que señala como 'real'. 'El Diputado Cáceres a través de sus redes sociales publicó mensajes privados míos borrando el total de la conversación y acomodando estos a su antojo. Primero si miente en esto para salvarse puede mentir en todo', dijo.

Incluso, Gimena Martinazzo tomó nota de cada uno de los estados y publicó el suyo. 'El Dip. Cáceres está fabricando pruebas falsas para tratar de defenderse', aseveró.