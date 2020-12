Exclusivo: la hija de Martinazzo relató el calvario de su madre

Este miércoles, la hija de Gimena Martinazzo, María Paz, declaró en ANIVI sobre la denuncia por violencia de género contra el diputado nacional Eduardo Cáceres. La joven, que es menor de edad, fue quien convenció a su madre de ir a la Justicia. Antes, rompió el silencio en Canal 13.

'Por suerte logré que mi mamá pudiese levantarse para hacer la denuncia sino creo que la hubiese hecho yo con ayuda de mi familia pero por suerte tuvo la fuerza. Desde hace tiempo la veo así, se nota el maltrato que recibe por teléfono, son pequeños detalles', sostuvo María Paz.

La chica relató ante este medio que cuando vio a su madre con moretones, le dijo que era la oportunidad de denunciar a Cáceres. 'No la debíamos dejar pasar. Agresiones físicas es la primera vez que le veo y que esté así me dio pena. No puede ser, debía ayudarla', se explayó.

Asimismo, la joven expresó que en ese momento lo sabía solamente ella y decidió no esperar a preguntarle a sus hermanos o hablar con su abuelo sobre la denuncia. 'Siempre voy a estar al lado de mi mamá, cuando tenga que hacer cualquier cosa y más en estos momentos', concluyó.

Por otro lado, María Paz explicó que Cáceres nunca tuvo relación con ella. 'Al ver así a mi mamá sentí impotencia, enojo y con ganas de que se haga justicia', concluyó la joven, quien llegó junto a su madre este miércoles en la mañana para dar su versión sobre la denuncia.

'¡Que hija! la verdad que es la que me impulsa a hacer esta denuncia, es muy difícil salir del circulo de violencia y ella es la que me impulsa. Ya cuando haces la primera denuncia vas para adelante pero lo más importante era dar ese paso', remarcó Gimena Martinazzo.

Ante Canal 13, la denunciante destacó que ha sido una decisión muy difícil porque hay poder de por medio. 'Yo ya renuncié a la banca, no me interesa, quiero justicia ante la violencia y el poder que espero que no influya', aseguró tras los dichos del diputado nacional.

'Él dice que es por despecho pero tengo un montón de mensajes de amor eterno y yo respondiéndole que no quiero nada, es lo que hacen los violentos', dijo la dirigente y recalcó que 'lo único que esperaba del partido PRO es que se alzara la bandera de la no violencia'.

Por último, destacó la solidaridad de mujeres como la diputada nacional Graciela Caselles, casi todas las funcionarias del Gobierno Provincial, grupos feministas y Laura Vera de Amas de Casa. 'Acá no hay política ni religión, espero que en la Justicia tampoco', finalizó.