'¡Que hija...!': Martinazzo acompañó a María Paz a declarar

'¡Que hija...! la verdad que es la que me impulsa a hacer esta denuncia, es muy difícil salir del circulo de violencia y lo más importante era dar ese paso', remarcó Gimena Martinazzo, quien acompañó a su hija María Paz a declarar tras la denuncia por violencia de género contra Eduardo Cáceres.

Ante Canal 13, la denunciante destacó que ha sido una decisión muy difícil porque hay poder de por medio. 'Yo ya renuncié a la banca, no me interesa, quiero justicia ante la violencia y el poder que espero que no influya', aseguró tras los dichos del diputado nacional.

'Él dice que es por despecho pero tengo un montón de mensajes de amor eterno y yo respondiéndole que no quiero nada, es lo que hacen los violentos', dijo la dirigente y recalcó que 'lo único que esperaba del partido PRO es que se alzara la bandera de la no violencia'.

Por último, destacó la solidaridad de mujeres como la diputada nacional Graciela Caselles, casi todas las funcionarias del Gobierno Provincial, grupos feministas y Laura Vera de Amas de Casa. 'Acá no hay política ni religión, espero que en la Justicia tampoco', finalizó.