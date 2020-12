A clases con su abusador: el calvario de una joven con un compañero del colegio

Una joven de 19 años reclama Justicia tras denunciar a un compañero del colegio por abuso sexual. En diálogo con el Diario de Canal 13 la chica contó detalles de su caso y pidió que aceleren los trámites porque su agresor continúa en libertad.

"Yo sufro de ataques de pánico y ansiedad. Luego de hacer mi denuncia me sentí muy expuesta, más que nada por el hecho de que tenía que seguir yendo a la escuela y compartiendo clases con él", relató la joven sobre el calvario que atraviesa tras el hecho.

"La pandemia, de cierta forma, me salvó de tener que verle la cara y pasar por todo eso. Es mucho el peso de la sociedad cuando una realiza una denuncia o escrache, hay gente que dijo que yo estaba exagerando, por suerte fueron más las personas que me acompañaron y apoyaron", sostuvo.

Según su testimonio, realizó la denuncia el pasado 12 de marzo, una semana después de haber sufrido el ataque por parte del acusado. Sin embargo, aun no tuvo ninguna notificación sobre el avance de la causa.

El agresor, identificado por la víctima como A.V, tiene 17 años y continúa en libertad. Además, la joven aseguró que el chico ya cuenta con una denuncia por abuso sexual contra una nena de 8 años.

"Todavía me cuesta hablar de lo q pasó ese día, porque no se como dirigirme a quienes me preguntan. Pero si, hubo un abuso con acceso carnal agravado", denunció la chica. "En ese momento la verdad que no fui consciente de todo lo que había pasado, lo minimicé", agregó.

La víctima, contó que todo ocurrió el pasado 4 de marzo en una fiesta. Pero, recién tomó conciencia de lo que había ocurrido al otro día. "Entendí que no estaba bien lo que me había hecho. Sin embargo, me tomó tiempo contarlo y hacer mi denuncia", comentó.

La joven dijo que fue acompañada por su madre a realizar la denuncia. En esa ocasión, aseguró que no le dieron muchas explicaciones y simplemente la derivaron a un médico legista tras declarar. Luego le pidieron que memorice el numero del expediente y después la llevaron a su casa en un patrullero.

Hace unos dos meses fue a averiguar a la Comisaría donde realizó la denuncia si tenían alguna novedad y dijo que le dieron un número de teléfono para consultar el estado de la denuncia. Sin embargo, todavía no ha recibido ninguna noticia.

"Estoy esperando a que me llamen porque necesito agregar cosas a mi declaración. En el momento en el que fui abusada no estaba del todo sobria y los recuerdos fueron llegando de a poco", señaló.

Mientras tanto, manifestó sentirse insegura porque su agresor continúa en libertad. "No tengo contacto con él. Lo bloqueé de mis redes sociales. No volví a tener problemas con él. Por suerte se ha mantenido apartado de mi", indicó. El escrache de la denunciante en sus redes sociales

Esta semana, escrachó al presunto abusador en las redes sociales ante la falta de respuestas por parte de la Justicia. "Hice un escrache público, ya lo había hecho a principio de año cuando ocurrió todo pero no fue muy trascendental y fue una decisión precipitada en ese momento. Lo publiqué nuevamente porque me sentía más segura para afrontarlo y porque sé que por parte de la Justicia no voy a tener respuestas. Sé que a veces la condena social no es mucha, pero por lo menos es una forma de advertir a las pibas", explicó.

La joven, dijo que seguirá presionando en busca de Justicia. "Voy a esperar hasta el año que viene, que cumple 18 (e acusado), para ver si se puede hacer algo", dijo.

Tras relatar su calvario, la joven dijo que actualmente se encuentra bien. "Es un proceso largo de atravesar y creo yo, muy personal. A veces me causa bronca, porque se que causas como la mía se cajonean y nunca llegan a nada. Mi agresor tenía una denuncia previa por abuso. Me molesta que con dos denuncias siga en la calle como si nada. pero el problema es que es menor de edad", comentó.

Por último, pidió a la Justicia que tome cartas en el asunto. "Pesan sobre el agresor dos denuncias por abuso. Sin embargo, tiene la libertad de hacer su vida como si nada. La Justicia debe ser reparadora y en este caso nos deja desamparadas a las víctimas, lo cual me parece una falta de respeto. Sobre todo teniendo en cuenta que existen leyes que se supone, nos deben resguardar.

"Quiero que pague por lo que hizo, antes de que le suceda a una tercera persona", manifestó la joven.

"Que la Justicia se haga responsable de los mensajes que da, porque ninguna piba se puede sentir segura de denunciar a su agresor si el sistema continúa ignorándonos y archivado nuestros casos", concluyó.