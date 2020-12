Abuela desesperada pide que no den a sus nietas en adopción

Por estas horas, una abuela sanjuanina atraviesa un momento desesperante. Miguela Isabel Orozco tiene 72 años y lucha para que no dén en adopción a sus dos nietas de dos y un año.

La mujer, contó al Diario de Canal 13 que la Justicia le retiró una de las nenas a su hija, Macarena Orozco, a raíz de sus problemas de salud y por supuestos testimonios de vecinos que denunciaron maltratos y problemas familiares. Es que la joven de 23 años padece bipolaridad y por ello las autoridades decidieron quitarle la tenencia de la mayor de las niñas. Ahora, buscan retirarle la guarda de la más chiquita, dijo la abuela.

Según el relato de Orozco, a la primera nena se la llevaron en agosto del 2019 mientras la mamá estaba internada en el hospital Marcial Quiroga tras una crisis. La joven, había dejado de tomar los medicamentos que la mantenían estabilizada por el embarazo y luego por el periodo de lactancia, contó.

Macarena Orozco y su hija mayor

Según el expediente, hubo denuncias de algunos vecinos que declararon que la joven era drogadicta y su abuela alcohólica. Además, dijeron que en la casa había maltrato hacia las menores y falta de cuidados, algo que la abuela negó rotundamente. “Todo eso es falso, ahí figuran muchas injurias”, dijo la abuela.

Tras este doloroso episodio, la mamá de las nenas volvió a su tratamiento y actualmente se encuentra estable. La joven cuenta con la asistencia de un médico psiquiatra, psicólogos y un asistente terapéutico, según comentó su mamá. Además, Isabel dijo que ella se encuentra capacitada para cuidar a sus nietas y hacerse cargo de ellas. Uno de los requisitos que le exigía la Justicia para reintegrarles a la menor era que la mamá estuviera acompañada por alguna persona capacitada para ayudarle con la crianza.

En un primer momento, la secretaria del psiquiatra que atiende a Macarena había manifestado su voluntad de quedarse con la guarda de la menor. Pero, luego desistió por motivos personales. Según consta en el expediente del caso, la Justicia intentó dar con algún familiar que se haga cardo de las niñas, pero no hubo nadie que quisiera tener la guarda.

Ante esta situación, Isabela Orozco dijo que desde la Justicia les notificaron que la niña ya está en condiciones de ser dada en adopción, pese a que la familia busca recuperar la tenencia. La abuela, pidió la guarda de la pequeña pero no se la quisieron dar porque le indicaron que la niña podría correr riesgo físico, psicológico y emocional. Tampoco les dieron autorización para visitar a la niña que se encuentra en una residencia infantil del Estado.

La mayor de las niñas fue retirada de su hogar

Sumado a esto, el Segundo Juzgado de Familia a cargo de la causa acusó tanto a la mamá de las pequeñas como a la abuela de no haberse presentado para una Junta Médica donde sería evaluada tanto ella como la mamá de las nenas. Según la abuela, no fueron notificados de la misma. “No nos dejan verla ni de lejos. Han acusado a la hija de no interesarse por la criatura porque nunca ha ido a verla, pero fuimos y no nos dejaron entrar. Estoy desesperada. Mi hija está muy mal”, señaló Miguela.

Esta semana, le notificaron que la Justicia avanzaría para quitarles la tenencia de la otra nena que cumple un año dentro de unos días. Días más tarde, la Policía llegó con una orden del juez Gustavo Almirón para retirar a la menor del hogar. “No nos dieron ningún motivo. Mi hija está desesperada”, aseguró. “Mi hija está medicada, tiene asistencia psiquiátrica, acompañante terapéutica y psicólogo o particular. No tiene peligro la niña de estar con nosotros”, aseguró.

Ante esta situación, la abuela pidió que la causa cambie de juzgado y cree que “debe haber mucho dinero de por medio” para dar a sus nietas en adopción.

Por último, dijo que los padres de las niñas no se hicieron cargo de las pequeñas y no supieron más nada de ellos.