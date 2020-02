Conmovedor: hace 5 años un patrullero mató a su amigo y sigue pidiendo justicia

Agustín Calderón eligió las redes sociales para contar la historia que lo une por siempre con Lautaro Chirino. Este último, falleció en la madrugada del 13 de febrero de 2015, cuando un patrullero de la Policía Comunal de Rawson embistió la camioneta en la que iba con su padre.

El conductor del móvil, Juan Acosta, quedó imputado en la causa pero los seres queridos de Lautaro siguen esperando justicia. En este sentido, su amigo Agustín hizo un conmovedor posteo en Facebook:

"Bueno, voy a contar una historia que seguro ya la conozcan o tal vez no.

Él es Lautaro mi mejor amigo como una vez dijo mi abuelo éramos como Cruz y Fierro, carne y uña, y como éramos esos amigos inseparables un día 12 de febrero de 2015 le dije que fuera al cumple de mi hermano Nacho. Y él llegó ahí para compartir con mi hermano ya que también era su amigo, me acuerdo que hablamos de chicas como siempre, jugamos al Counter y escuchamos Zona Ganjah, ahí era todo lindo, felicidad plena peeeeero se hizo la noche y se tenía que ir. Me acuerdo que lo fue a buscar Guille a la noche con toda su flia (debe haber sido como a esta hora tipo 00) nos saludamos y él me dijo, bueno nos vemos después las hablemos a las guachas así nos juntamos.

Pero cuando iba para su casa pasó lo peor, la irresponsabilidad de JUAN ACOSTA en el móvil de la Policía Comunal de La Municipalidad de Rawson chocando la camioneta en la que iba Lautaro y toda su hermosa familia. El que tuvo que pagar fue mi amigo que falleció unas horas después del accidente.

Bueno aquí resumo la historia más dura de mi vida, aquí dejo mis lágrimas y mi tristeza que me acompaña desde hace 5 años.

Hoy te pido que me hagas un favor que me ayudes a pedir justicia por Lauti, que ayudes a Guillermo y Lorena a pedir justicia por su hijo, te pido que ayudes a los hermanos de Lautaro a pedir justicia. Hoy te pido que compartas esto para que todos sepan la historia de mi amigo, que a 5 años de su fallecimiento los jueces juegan con la espera de una familia y amigos que piden justicia.

Amigo hoy me tomé unos minutos para hablar de vos, sólo voy a decir que te extraño como a nada en el mundo, que te necesito y que aunque este lejos de San Juan, desde acá pido por vos. Abrazo al cielo cuidame siempre y espero el momento de juntarnos como dijiste!

TE AMO PENDEJO

#JUSTICIAPORLAUTARO".