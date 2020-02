Senegalés acusado de abuso en San Juan, no se puede defender por el idioma

La abogada Filomena Noriega, reveló un caso de un presunto abuso sexual, que tiene como acusado a un joven senegalés. Según informó la letrada, en diciembre, una joven mendocina de 23 años, denunció a su ex pareja de haberla violado.

El acusado fue identificado por su abogada como Maybe Maybe de 21 años. “En diciembre su ex pareja le realizó la denuncia por abuso sexual con acceso carnal. La mujer está embarazada de unos 6 meses aproximadamente”, dijo Noriega. Según los datos que reveló la abogada, el embarazo no es producto de la relación que mantenía con el hombre que luego denunció. Además, la mujer, tiene un hijo.

El hombre estuvo detenido todo diciembre y enero en la comisaría 3ra. Luego el juez del 4to Juzgado de Instrucción, decidió su traslado al Servicio Penitenciario.

“Se ha reiterado es el pedido de indagatoria por medio de un traductor porque tiene un lenguaje escueto. Es una persona que no puede manifestarse bien en el idioma español. Ellos tienen un dialecto que es Wolf”, comentó la abogada.

Por este motivo, el acusado, no puede prestar declaración. Si bien, el joven conoce un poco del idioma francés, tampoco sabe expresarse, dijo Noriega.

La idea de la defensa es llamar a otro ciudadano senegalés para que pueda ayudarlo con la indagatoria.

Hasta el momento, el joven de 21 años, continúa alojado en el Penal de Chimbas.