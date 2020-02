Un ex Desamparados envuelto en un escándalo

Andrea Arroyo denunció en Comisaría 13º y expuso en redes sociales la reacción de Martín Sambor, ex arquero de Sportivo Desamparados y papá de sus dos hijas por violencia de género y familiar. De acuerdo a lo que detalló, las desalojó de un departamento que está en el fondo de la casa de su exsuegra. La mujer señaló que la pareja se separó en malos términos.

A través de la Justicia, se estableció una cuota alimentaria y una restricción perimetral de 1000 metros. Destacó que Sambor nunca cumplió con no acercarse y que en el último episodio, esta semana, ingresó al departamento, presuntamente la agredió físicamente y desalojó a ella y sus hijas. Como prueba de ello, posteó en redes sociales un video en el que se lo ve al jugado.

Y agregó una foto con sus pertenencias en la puerta de la vivienda, en Rivadavia. "Mis hijas quedaron sin techo gracias al gran padre que tienen, nuevamente desobedeció una orden judicial (prohibición de acercamiento), ingreso a mi casa, nuevamente me golpeó, nuevamente, nuevamente. Lo hizo el sábado a las 16:30, eso no es todo, volvió a las 23", comenzó en su posteo de Facebook.

Además, afirmó: "Él impune, la Policía no puede hacer nada. Él no tiene límites. Nosotras en la calle, mis cosas tiradas, mis cosas, cositas que adquirí con todo esfuerzo. Todo mío. A una semana de empezar las clases. Juro que no doy más, me quedé sin fuerzas. Sin fuerzas y mucho miedo. Mis hijas destrozadas. Qué más?? Me va a matar??? Que tengo que hacer??? No doy más, no doy más. Estoy desesperada".