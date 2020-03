Luego del procesamiento del ex jefe Miguel González y otros, la familia Tellechea espera el juicio oral

La Cámara Federal de Mendoza, Sala B, ratificó el procesamiento del ex Jefe de Policía Miguel Francisco González , Juan Marcelo Cachi, Roberto Mario León, ex jefe del D5 de la Policía y Aurora Isabel Ahumada, en el marco de la causa por desaparición forzada de personas, donde la víctima es el Ingeniero Félix Raúl Tellechea de quien no se tienen noticias desde el año 2004.

En este caso se constituyeron como querellantes con el patrocinio del Dr. Conrado Suárez Jofré, los hijos y familiares del profesional desaparecido.

Los mencionados habían apelado los procesamientos dictados por el Juez Dr. Rago Gallo de San Juan por eso la instancia llegó a la Cámara Federal de Mendoza que ratificó la decisión del juez sanjuanino.

El Dr. Conrado Suárez Jofré aseguró a Canal 13 que esta decisión abre una perspectiva importante para la posible elevación a juicio oral de la causa, aunque todavía es necesario trabajar sobre pruebas dentro del proceso.

“Esto nos habilita a solicitar la elevación a juicio, queremos el juicio oral”, destacó el profesional “, se puede pedir la clausura del proceso e iniciar la instancia para el proceso oral.

De todas maneras el profesional informó que la defensa de los procesados puede seguir con sus apelaciones en instancias de casación.

Dr Conrado Suárez Jofré

De que están acusados en el procesamiento los ex jefes policiales y el resto de los involucrados en la resolución:

Como muy breve resumen se puede manifestar que el ex Jefe de Policía Miguel Francisco González era jefe de la fuerza provincial cuando desapareció el Ingeniero Raúl Tellechea. Está acusado de desviar la investigación y ocultar información que pudiera aportar al esclarecimiento de la causa.

El Ex Comisario Mario León, con un cargo jerárquico de estrecha relación con la causa y con el entonces Jefe de Policía también está sospechado por actos como los de González.

Aurora Isabel Ahumada, en su momento instaló una versión considerada falsa por el juez, sobre que había visto en la vía publica al ingeniero desaparecido y esto llegó a declararlo ante autoridad policial. Dato que no pudo ser comprobado.

Juan Marcelo Cachi está acusado de negar tener relación con Alberto Laly Flores, que para la querella está involucrado como autor material de la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea, según el Dr. Conrado Suárez.

Los dos últimos cargan sobre sí acusaciones que si se quiere son mas livianas que las del resto de los involucrados en la causa según el representante legal de la familia del ingeniero desaparecido.

Cabe recordar que la causa lleva como carátula: “Moyano, Luis Héctor; Oro, Rubén Eduardo; Castillo, Miguel Alejandro; Alonso, Luis Ángel; Cachi, Juan Marcelo y otros privación ilegal de la libertad.

Esto hace mención a que la familia de Tellechea intenta demostrar que los mencionados ex miembros de la mutual de la Universidad Nacional de San Juan, hoy también procesados, tienen que ver con la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea en el marco de una causa que se inició en la justicia contra ellos por delitos económicos que tienen que ver con la defraudación a la institución.