El empresario que violó la cuarentena, será juzgado después de su aislamiento

Este jueves por la mañana, la Justicia comenzó con la audiencia del empresario Andrés Icazati González. La causa se le abrió luego de haber sido aprehendido por no respetar la cuarentena que debía cumplir después de volver de su viaje por el exterior. El empresario se encuentra actualmente en prisión domiciliaria y Salud Pública vigila la cuarentena a la cual está sometida el empresario.

Noticias Relacionadas Papá violento golpeó a su hijito porque no quería tomar un calmante

Por esta razón, el Ministerio Público solicitó que la causa pase a cuarto intermedio. Respecto a este pedido, Canal 13 dialogó con el Doctor Iván Augusto Grassi, quien brindó precisiones acerca de los pasos a seguir: “Hoy hemos tenido la audiencia en la cual está acusado el señor Icazati, ha estado presente su abogado defensor y lo que se ha pedido al señor juez, es una prórroga, un cuarto intermedio hasta que le sea levantada la cuarentena. Se le ha explicado al juez y así ha resuelto que el caso del señor Icazati es distinto al de los clásicos o comúnmente que estamos viendo de incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación y ratificado con decretos acá en San Juan por el Gobierno de la Provincia y el que estamos trabajando es cuando la gente sale de su casa sin una justificación alguna. Los últimos casos que se han conocido de gente haciendo deporte u otras actividades infringiendo esta normativa”.

El pedido fue solicitado por la Unidad Fiscal de Investigación, ya que la situación se podría agravar en el caso de que Icazati tenga el COVID-19 en su cuerpo. “El caso del señor Icazati, la diferencia es que el viene del exterior, se lo puso en cuarentena. Un decreto establece que la cuarentena dura 14 días y durante estos días esa persona por venir del exterior puede estar contagiada. Entonces, a los fines de determinar si tiene o no el virus, no puede salir del lugar de residencia que fije. Por esa razón, es que en la audiencia no podíamos avanzar, entonces lo que se le ha pedido al juez es sumado a ello que para el hipotético caso que el señor Icazati tuviese el virus, Dios no lo quiera, no lo permita. La situación de él se agravaría porque la acusación que tiene el Ministerio Público es que el habría infringido en principio la normativa de andar circulando en la calle", relató Grassi.

Noticias Relacionadas Estremecedor pero real: San Juan se prepara para manejar cadáveres por coronavirus

Para finalizar, el Fiscal Ivan Grassi precisó que desde Salud Pública le informaron que Icazati se encuentra cumpliendo los días de cuarentena. Adelantó la posible fecha prevista para poder avanzar con la causa, según lo que dispuso el magistrado, mientrás el empresario permanece en prisión domiciliaria: “se ha pedido que esta audiencia se reanude luego de que le levanten la cuarentena establecida por Salud Pública, desde el momento en el que el regresa al país. Y me han informado que el cumple la cuarentena el día 29 de marzo, entonces yo le he pedido al juez que permanezca en prisión domiciliaria hasta el día que fije nueva audiencia, que debería ser después del 29 de marzo. El juez consultando a la oficina de gestión de audiencias ha fijado la fecha y lo va a mantener en prisión domiciliaria hasta el día 3 de abril, que sería el viernes de la próxima semana. Mientras el señor Icazati va a permanecer en su prisión domiciliaria. Después del 3 de abril se va a reanudar la audiencia y se podrá hacer la acusación. Ahí veremos si podemos llegar a un acuerdo o se discute la acusación en juicio”