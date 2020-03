Lo denunciaron por golpear a su madre y quedó libre por falta de pruebas

Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal, resolvió la libertad de un hombre acusado de golpear a su madre. El juez de Flagrancia, resolvió dicha sentencia por "falta de pruebas". Según el fallo, para el juez, los hechos denunciados, no pudieron ser comprobados.

Tras la audiencia, el fiscal Ignacio Achem informó que van a apelar el fallo, ya que no están de acuerdo con el magistrado de la causa. "El derecho tiene estas cosas y así lo entendió que tenía que ser. Nosotros entendemos que las lesiones estaban acreditadas, si bien son lesiones leves. Sucede que había una situación muy particular, justamente como son cuestiones intrafamiliares, hay algunas intimidades que no pueden ser conocidas de forma pública, pero están relacionadas con el hecho”

“Pero habían algunas situaciones que podían provocar la confusión del juez, eso puede ser razonable. Para nosotros estaban acreditadas las lesiones e incluso la autoría. No obstante, dentro del uso de su facultad, el juez entendió que debía aplicar el in dubio pro reo, así lo hizo y terminó absolviendo al imputado”, agregó Achem.

“Al haberse incorporado a Flagrancia esta nueva temática de violencia intrafamiliar, el Ministerio Público es un foro penal que se ha incorporado en caso de que hayan lesiones visibles, en la medida que haya lesiones inminentes y para que se logre hacer el tratamiento en el momento de Flagrancia, también se ha facultado a los jueces, a fiscalía, ya que la ley faculta que haya un acuerdo respecto del régimen de visitas del hogar donde van a quedar los menores, si es que existen menores y una cuota alimentaria” finalizó el fiscal Ignacio Achem.