Así pasa los días en el Penal el acusado de incendiar y matar a su madre

Ya pasó más de un año desde la tragedia que conmocionó al país y que puso las miradas en San Juan. Se trata del caso de Liliana Loyola, quien falleció en enero del 2019 luego sufrir quemaduras en el 40% del cuerpo. Esta semana, se dio a conocer que Juan Eduardo Echegaray, hijo adoptivo y principal acusado de la muerte, será llevado a juicio. Mientras, está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

Para llegar a esta instancia aún no se conoce una fecha cierta debido a que la cuarentena obligó al Poder Judicial a tomar una medida excepcional (se adelantó la feria judicial). En este sentido, la defensora oficial Mónica Sefair habló de la sitaución que atraviesa el joven: "Vive un momento particular y todavía queda un año por delante. Está calmo, con mucha angustia por la muerte de su mamá ya que no la pudo despedir".

Echegaray había sido adoptado, de forma legal, por Loyola. En noviembre del 2018, la mujer sufrió quemaduras del 40% del cuerpo y estuvo internada en el Hospital Marcial Quiroga hasta el 9 de enero del año siguiente, cuando falleció. El joven, acusado del hecho, se dio a la fuga pero posteriormente fue detenido.

"Él fue adoptado de forma legal pero a fines de la imputación no corresponde el agravante de parentesco", señaló. El juicio, estima su defensora, podría comenzar en septiembre de este año pero se especula con que pueda retrasarse.

"Tiene nervios y la ansiedad por lo que pasan todas las personas que están en el Servicio Penitenciario. Dentro de todo eso, espera el juicio para que se devele todo lo que pasó", concluyó.