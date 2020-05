Empresarios superaron las 24 hs. de salida de la provincia y quedaron en cuarentena

Un particular hecho se vivió en la provincia de San Juan. Lo que sucedió fue que dos empresarios tramitaron un permiso que los habilitaba a salir de la provincia, para dirigirse a Mendoza y retornar dentro de 24 horas. Lamentablemente uno de ellos tuvo un problema en el camión en el que se movilizaba, por lo que terminaron sobrepasando por 40 minutos el límite de tiempo establecido.

Noticias Relacionadas Atención: Así sería la salida de la cuarentena en San Juan

En relación a este tema, el abogado César Jofre charló con uno de los móviles de Canal 13, para explicar con detalle que fue lo que sucedió. Jofré menciona que los protagonistas de este hecho son dos hombres de apellido Pinto y Sarmiento. Estas dos personas consiguieron un permiso que los habilitaba para poder realizar este viaje, pero no contemplaron un detalle de vital importancia.

El abogado menciona que este permiso es otorgado por las autoridades nacionales, pero que cada jurisdicción tiene la potestad de adherirse a esta determinación o no. En el caso de San Juan, el gobierno provincial no se adhirió, por lo que este permiso no tiene validez.

Noticias Relacionadas El sensual entrenamiento de Sol Pérez, incendió las redes sociales

A raíz de esto, apenas los empresarios llegaron a la provincia, fueron obligados a aislarse por 14 días en un hotel. Lo que manifiesta el abogado Jofré, es que si las autoridades provinciales les hubieran notificado a Pinto y a Sarmiento que no iban a poder hacer su vida normal cuando regresaran a la provincia, lógicamente nunca hubieran tomado la decisión de irse. Estas dos semanas de aislamiento se cumplirían el próximo domingo 3 de mayo