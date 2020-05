Exclusivo: el abogado de la médica infectada rompió el silencio

Por primera vez, el abogado Defensor de la profesional de la salud infectada con Covid-19 rompió el silencio y lo hizo a través de la cámara de Canal 13. Reinaldo Bedini apuntó contra la denuncia penal, las medidas restrictivas de comunicación que sufrió la doctora y el peso de cargar con una enfermedad mortal y con una denuncia penal.

"Yo he tenido poco contacto con ella. Me dijo que tomó conocimiento de la denuncia penal por medio de la conferencia de prensa. Ahí me pidió que la representara", señaló Bedini. En ese momento, el letrado pidió una eximición de prisión "sin tener conocimiento de cuál era la acusación concreta" y señaló que tomará "conocimiento de la causa cuando sea indagada".

El abogado se mostró "sorprendido" por la denuncia penal contra la doctora. "Ella pertenece a la clínica médica y estaba entre las personas que atendía pacientes Covid", señaló el defensor, quién también agregó que "el contagio a algún personal de primera línea ocurre en muchas provincias" y de ahí la sorpresa de la denuncia penal.

En este contexto, advirtió que a la paciente que hoy está internada en el Hospital Rawson le sacaron el teléfono y estuvo incomunicada. "Pedí una restitución de su teléfono, he pedido explicaciones para saber si es una cuestión judicial. No me explicaron los motivos, no sé si es una petición del fiscal", aclaró.

El abogado hizo referencia a que es un contagio en el cual no se puede contar con la presencia de un familiar o algún vínculo, por lo que resultaba "inentendible" que le quitaran el único medio de comunicación que tenía la profesional.

Por último, el defensor señaló que si bien la profesional tiene un buen estado de salud tiene además "mucha preocupación" por la denuncia en su contra. "Ya es está bastante mal con lo que le está pasando como para que ahora tenga que enfrentar a la justicia", concluyó.