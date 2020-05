La médica infectada con coronavirus quedó incomunicada

Este miércoles, en una entrevista exclusiva con Canal 13, Reinaldo Bedini, abogado de la médica infectada con coronavirus que fue denunciada por el Gobierno, contó detalles sobre la situación penal de la mujer. El letrado, confirmó que a la profesional le retiraron su teléfono celular por pedido del fiscal Roberto Mallea, que entiende en la causa. “Tuve comunicación con ella hasta las 18 del martes y ahí me dijo que le sacaban el celular”, comentó Bedini.

El abogado, se dirigió este miércoles hasta el palacio de Tribunales, donde pidió la restitución del teléfono, y también pidió explicaciones sobre esta medida. Además, comentó que en el contacto telefónico que tuvo con su defendida, se la escuchaba con “dificultad respiratoria, pero podía hablar perfectamente”.

De este modo, la cuarta paciente infectada en la provincia, quedó incomunicada, mientras es investigada tras la denuncia del Ejecutivo. “Dicen que fue por orden del Juzgado que le interceptan el teléfono. No me han explicado los motivos, es por una petición del fiscal. La notificación del motivo todavía no la tengo”, dijo el abogado, a la vez que aclaró que espera una respuesta porque “las medidas restrictivas tienen que estar fundadas”.

Al respecto de esta medida, Bedini, dijo que “es una restricción de su libertad” para la doctora. “El hecho de la detención por ahora queda en abstracto porque está internada y seguirá así unos días. Está aislada. La situación es esa y, con el agravante que nadie puede visitarla porque no se puede acceder al lugar en el que está. El unido medio para comunicarse con el exterior es el teléfono pero ya no lo tiene”, comentó.

La mujer se encuentra internada en el sector exclusivo para pacientes con Covid-19 del hospital Rawson

Por otro lado, el letrado, se refirió al estado de ánimo y personal de su cliente. “Me imagino el miedo que cualquier persona tiene ante esta enfermedad y todo lo que escucha por la prensa. Me imagino sentir eso, que tiene los síntomas de la enfermedad y encima que tiene una denuncia penal en su contra. Estaba bastante preocupada y justamente pensaba que no era un momento para estresarla más. Ya tenía demasiado con lo que sabía hasta el momento como para profundizar en el tema y le manifesté que se quedara tranquila para recuperarse que es lo más importante”, señaló.

También, Bedini, comentó que “todavía no se ha contactado con los familiares de la médica, pero si con sus colegas”.

Este miércoles, el gobernador Sergio Uñac, confirmó que la mujer fue removida de sus funciones como profesional de la salud en el Hospital Rawson. También, anunció que desafectaron al jefe de Terapia Intensiva y a la jefa de Infectología del nosocomio.

La causa, es investigada por el Primer Juzgado Correccional, a cargo del juez Alberto Caballero.

En su denuncia, el Gobierno de la provincia, pidió investigar a la médica infectada por violar los protocolos sanitarios para poder visitar a su hermano en el sector COVID-19 del hospital Rawson, lo cual provocó su contagio.

Según informó el magistrado a Canal 13, el Gobierno, constató que la médica entró en más de una oportunidad a 'cuidar' a su hermano. "Estamos empezando la investigación pero la señora denunciada habría tratado de ingresar al lugar del hospital donde está su hermano en dos oportunidades", afirmó Caballero.

"Lo primero que hicimos por pedido del fiscal, fue ordenar una medida cautelar a la Policía para que se proceda a la búsqueda e identificación de personas que estuvieron en contacto con la señora médica", comentó el juez y agregó que la Policía está abocada a esto, tomando los recaudos necesarios, con las herramientas que dispone, para que estas personas sean trasladadas y aisladas en el lugar donde la autoridad sanitaria lo decida. "Conforme a los términos de la denuncia y el requerimiento fiscal, la mujer habría ingresado rompiendo los protocolos pero esto es materia de investigación”.

Caballero agregó que están analizando realizar las primeras testimoniales de personas indicadas por la Fiscalía. "La mujer está internada así que habrá que esperar que termine su internación para citarla, para ello nos basaremos en los informes médicos. Por ahora no es necesario ir al hospital a analizar cómo se pueden haber dado los hechos", concluyó.