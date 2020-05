Los entretelones del vuelo sanitario polémico que investiga la Justicia

Durante la noche del jueves fueron detenidos y luego liberados, quedando vinculados a la causa, dos profesionales que brindan servicio al Ministerio de Salud de la Provincia. Están acusados por el fiscal correccional Roberto Mallea de integrar una acción que violó los protocolos de Salud frente a la pandemia del Covid 19 en la realización del traslado de un paciente en vuelo sanitario que luego fue el tercer caso positivo de la pandemia en San Juan.

Se trata del Doctor Javier Porras, coordinador de vuelos sanitarios, y la infectóloga Rosa Contreras, que presta servicios en el Hospital Marcial Quiroga. Todo en el marco de la denuncia que realizó la Ministra de Salud de la Provincia por irregularidades y dudas sobre presuntos delitos cometidos en la situación que rodea al cuarto caso de coronavirus en San Juan.

En el documento al que tuvo acceso Canal 13 el fiscal destaca que:

“La doctora Rosa Contreras habría hecho vales sus influencias o contacto personal con el Dr. Javier Porras, coordinador de vuelos sanitarios de la aeronave a fin de que se permitiere el traslado del paciente, hermano de la doctora”, que se transformó en la cuarta positivo de covid 19 en la provincia.

Según manifiesta el fiscal: “se observaron conductas funcionariales y de los terceros corruptores que ha comprometido seriamente, y por motivos venales, la transparencia exigida por el ordenamiento jurídico a sus funcionarios mediante el uso de potestades públicas para interés privado”.

“Además de la conducta de ejercer influencias sobre el funcionario para que actúe en forma interesada valiéndose de relaciones personales han conculcado el principio de objetividad que debe regir las actuaciones administrativas”, dice la consideración entre otros términos en relación a la influencia sobre el Dr. Porras para que autorice el traslado.

Para el fiscal la verdadera conducta de las tres personas, el Dr. Porras, la Dra. Contreras y la Dra. que logró traer a su hermano, tuvo una “ultraintención: burlar el sistema normas sanitarias impuestas como medidas de prevención en relación a la pandemia del Covid 19, pretendiendo que el paciente a trasladar en el vuelo sanitario burlara su obligación de guardar estricta cuarentena en razón de provenir de otra provincia”. Si a esto se le suma que dio positivo el test de Covid 19 el tema es agravante.

El Dr. Javier Porras está acusado de cometer “abuso de autoridad al tiempo que participó de la maniobra encaminada a violar las normas sanitarias impuestas para la contención de la pandemia”, dice el fiscal entre otros términos.

LOS FAMOSOS AUDIOS QUE MUESTRAN LA MANIOBRA O RELACIÓN SEGÚN EL FISCAL

En el pedido de detención el fiscal esgrime como prueba al menos cuatro audios de whats app donde la doctora Rosa Contreras se comunica con la hermana del camionero que ya en San Juan dio positivo de covid 19 y le cuenta cómo va la gestión para traer a su hermano.

Audio 1: Rosa Contreras ……..Ahí hablé con el Javier Porras dice de traerlo no hay problemas ……lo que necesita es para tranquiliad del 107……….y cuando venga acá no quede en aislamiento …..lo que estaba viendo es que tiene todos negativos……….me piden uno más , si está se quedan todos tranquilos y bueno…..para que cuando venga a internarse no quede en aislamiento…..pero viste es una barbaridad de hisopados, lo van a dejar sin cerebro …..cuatro hisopados ya!!

Audio 3 : Rosa Contreras me hacés empanadas tres meses seguidos si lo convenzo …..

Audio 4: “que ocote boluda, se quere morir la infectóloga de allá, porque lo han tenido sin asilamiento, me estás matando con eso que me estás diciendo yo supongo que usan barbijos como en todos los servicios ………a todo el mundo que tiene tres PCR le dieron negativo….no puede ser, estaba como loca.

Estas son solo algunas partes de las transcripciones presentadas por el fiscal como prueba para solicitar la detención de los médicos implicados.