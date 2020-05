Abogados se quejaron por demoras en la resolución de prisiones domiciliarias

El abogado sanjuanino, Gustavo De La Fuente, se refirió a los pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones en el marco de la cuarentena en la provincia y en todo el país. Según el letrado, por su parte, presentó entre 7 y 10 pedidos a la justicia que aún no tuvieron respuesta. “Estos pedidos son para personas de grupos de riesgo, mayores de 70 años, con hijos, etc”, detalló.

Sin embargo, el abogado, se quejó porque “el Juzgado de Ejecución Penal viene haciendo caso omiso a las presentaciones, pidiendo diligencias y se han retrasado las resoluciones”.

De La Fuente, indicó que “dentro de los pedidos presentados por el letrado, se encuentran libertades condicionales y asistidas. Se le ha pedido todo al Tribunal y, hasta el momento, vienen dilatando las decisiones en forma injustificada. Se está pidiendo algo dentro de la ley, nada fuera de ella”.

Para el abogado, los jueces, “deberían apegarse a lo que dice la ley, conjuntamente con los dictámenes fiscales que siempre, Fiscalía de Ejecución, dictamina en forma desfavorable para todo lo que se les pide, sean salidas transitorias, condicionales, arresto domiciliario, es una constante que siempre se oponga a lo que dice la ley”.

En cuanto a los presos ubicados en pabellón de aislamiento dentro del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), De La Fuente, sostuvo que es porque “el penal no puede garantizar el estado de salud de ellos. Como son las medicaciones que el SPP no está recibiendo en forma debida. Tampoco alimentos y dieta y un conjunto de medidas que nosotros la estamos sufriendo afuera, imagínense como es dentro del servicio penitenciario”.

El letrado, comentó que los presos que pidieron prisiones domiciliarias, son procesados tanto como condenados por “delitos menores”. Además, explicó que “hemos acatado el pedido con respecto a cada uno de los tipos de delitos, ya sean graves o delitos contra la integridad que la Cámara de Casación los va a negar.

Quien también se refirió a los pedidos de prisiones domiciliarias, fue el abogado César Jofré. El letrado, comentó que “en San Juan hay unos 7 los pedidos de prisión domiciliaria. Se han recabado los informes al Servicio Penitenciario pero todavía no tenemos respuesta. Estos pedidos llevan más de 25 días aproximadamente. La mayoría, de presos por delitos contra la propiedad”

Jofré, también reclamó por las demoras de la Justicia que se encuentra en plena Feria Judicial hasta el próximo 11 de mayo, según informaron oficialmente.

“Lo que yo noto es que se debería actuar con más celeridad en estos pedidos de prisión domiciliaria. Primero, porque están legislados y son parte de nuestra ley. Dentro del instituto de las morigeraciones, creo que hay que trabajar más rápido para no generar falsas expectativas. Y, si bien, en San Juan, todavía no hay casos de coronavirus, en algunas circunstancias, se podrían otorgar una prisión domiciliaria sin tener en cuenta el Covid-19”, sostuvo el abogado. Y continuó: “muchas veces nos encontramos con que hay imputados o condenados, que por dos condenas leves, tienen que purgar la pena en el servicio penitenciario. Esto ya va en contra de la legislación. Si bien habla de una sola libertad condicional, no es justo que una persona, por cometer dos hurtos, que son delitos más livianos, sin violencia esté en el Penal. Hay cosas que la sociedad no entiende porque la legislación también es muy confusa”.

El letrado, comentó algunos de los que han hecho el pedido de prisión domiciliaria, son procesados. En este caso, la petición, fue presentada en el juzgado de Instrucción correspondiente. Mientras que los condenados, presentaron el pedido en el Juzgado de Ejecución Penal.

Cabe recordar que la semana pasada, hubo dos revueltas en el Servicio Penitenciario, donde los reclusos, pidieron prisiones domiciliarias, excarcelaciones y salidas transitorias. Como así también, reclamaron por el régimen de visitas que fue suspendido por orden de la Justicia ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.